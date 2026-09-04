Войну дронов нужно перенести в Россию: Коваленко рассказал, как остановить террор

Руководитель ЦПД объясняет, почему не существует волшебного способа закрыть небо и почему первопричина российского террора - на территории страны-агрессора.

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Дронный террор / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, Alamy Stock Photo

На фоне очередных массированных ударов российских дронов по украинским городам руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркивает: единственный способ остановить этот террор - создать для России аналогичную угрозу на ее собственной территории. Он также объясняет, почему космос становится новым полем технологической гонки между США и Китаем и почему это напрямую касается безопасности Украины и Европы. Публикуем его позицию.

Единственный способ прекратить российский дронный террор - создать такой же на их территории в уязвимых для них точках. Разговоры о том, что существует какая-то волшебная палочка, которая может мгновенно закрыть небо, не соответствуют реальности. ПВО работает, но первопричина находится на российской территории.

Технологическая гонка продолжится. США и Китай, например, соревнуются за космос, ведь именно спутники позволят использовать дистанционно управляемые дроны в любой точке планеты. Поэтому в будущем космические войска будут вести борьбу со спутниками в космосе, чтобы обеспечить безопасность людей на Земле.

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И это также может касаться Европы и нас, ведь РФ тоже работает в этом направлении.

Сейчас СОУ усугубляют проблемы с российскими аэропортами, и это будет влиять на экономику РФ, а также на качество жизни россиян.

Лучше быть реалистами.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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