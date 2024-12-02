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Путин нацелился на Запорожье и Херсон, но есть одна проблема

Игорь Романенко
2 декабря 2024, 19:10
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Около месяца назад Россия начала активно готовить Запорожье к возможному штурму, разбивая город управляемыми авиабомбами.
У Путина есть планы захватить два областных центра Украины – Романенко
Если РФ сможет взять Запорожье, она пойдёт на Херсон – Романенко / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля

Планы по захвату Запорожья у России появились не сейчас, а гораздо раньше. Поскольку российские войска потеряли Херсон, единственный областной центр, который им удалось захватить в 2022 году, Путин поставил принципиальную задачу – захватить другой областной центр Украины.

Для того, чтобы взять Харьков, противнику нужно намного большая группировка войск – 150-200 тысяч человек. А вот для захвата Запорожья нужна меньшая группировка. Кроме того, акцент сделан на Запорожской области ещё и потому, что Россия включила её в свою конституцию, как и Херсонскую область. Взять Херсон и всю Херсонщину сложно, поскольку придётся форсировать Днепр, и понадобится очень много сил, которых у РФ сейчас нет.

Потому Путин и взялся за Запорожье и Запорожскую область – нужно же реальность хоть как-то приводить в соответствие российской конституции.

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Однако штурм Запорожья в данный момент не является приоритетной задачей для Москвы.

Принципиальное значение для Путина сейчас имеет Курская область, часть которой остаётся под контролем наших Сил обороны. Путин старается выбить из рук Украины этот аргумент до возможных будущих переговоров о прекращении огня, причём сделать он это намерен до инаугурации Трампа, то есть до 20 января.

Поэтому на Курщине Россия сосредоточила значительные силы – порядка 60 тысяч человек, включая механизированные войска, северокорейские подразделения, авиацию с управляемыми авиационными бомбами и прочее. Для возвращения контроля над Курской областью России не хватает войск, поэтому она перебросила туда силы с Запорожья и Волчанска.

В результате переброски войск силы россиян под Запорожьем сократились, но, тем не менее, даже этими силами врагу удаётся вести активные боевые действия.

Кроме того, около месяца назад россияне начали активно готовить Запорожье к возможному штурму, разбивая город УАБами. Однако для масштабного штурма им требуется больше сил. Потому, прежде всего, противник будет решать свои задачи на востоке Украины (Курахово и Покровск) и в Курской области. Не исключаю, что Россия будет ещё снимать свои войска с разных направлений и перебрасывать на Курщину, чтобы успеть до 20 января. И уже, исходя из имеющихся ресурсов, Россия будет решать вопрос с Запорожьем. Иными словами, российские войска начнут наступление на Запорожье только тогда, когда наберут силы, а основные силы сейчас брошены на Курщину, Курахово и Покровск.

На вопрос, достаточно ли 130 тысяч человек для операции по захвату Запорожья, ответ зависит от того, какие средства поражения будут использованы. При таком количестве войск и достаточном количестве техники, боеприпасов и других ресурсов противник может осуществить задачу по оккупации этого города, но лишь за счёт уничтожения обороны и инфраструктуры средствами поражения, то есть полностью разбив город.

Так что в планах России действительно остаётся захват Запорожья. И если она соберёт необходимые силы, то может начать активные действия для решения этой задачи.

Более того, если для захвата Запорожья будет необходимо подорвать дамбу Запорожской ГЭС или устроить провокацию на ЗАЭС, Россия всё это сделает. Мы уже видели, что Россия наносила удары по дамбе Запорожской ГЭС, потому для неё не составит труда сделать это снова, если это будет необходимо для реализации планов Москвы. Россия пойдёт на что угодно, лишь бы Запорожье было взято.

От Путина можно ждать всего, поскольку для него важна сама цель – вытеснить Вооружённые силы Украины из Курской области, захватить Луганскую и Донецкую области в административных границах, затем решить вопрос Запорожья, а потом взяться и за Херсон. Если задача по Запорожью будет решена, то Россия может переключиться на попытку захвата Херсона уже по сухопутному маршруту. Но пока у противника нет достаточных ресурсов для столь масштабной операции.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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