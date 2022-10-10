УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин мстит за собственное унижение

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

10 октября 2022, 12:25

Путин использует ограниченный запас ракет не на военные цели, что могло бы ему помочь на фронте, а для устрашения.

Путин мстит за собственное унижение
Путин мстит за Крымский мост, считает Фурса / Фото facebook.com/UA.National.Police

Путин мстит за Крымский мост. Ожидаемо. Предсказуемо. Так же, как и тот факт, что бить он будет не по военным целям, а по гражданским. Путин мстит за собственное унижение.

Путин рассчитывает на психологический эффект. Что ж, он получит психологический эффект. Но не тот, на который рассчитывает.

Украина попала в Крымский мост. Поздравив Путина с юбилеем. Парадоксально, но главный эффект этого удара – как раз в социально-психологической плоскости. Да, мы усложнили логистику для русских на фронте. Но не принципиально. Мост будет функционировать. Но главный удар – по мозгам российских элит. В последнее время много сообщений о том, как оживились русские пауки в банке. Чувствуя, что проигрывают. Кадыров и Пригожин атакуют генералов, бандиты занимают все более доминирующую позицию во власти, расшатывая основу этой власти. Пропагандисты не понимают, кого и как обвинять. Башни кремля воюют друг с другом. И это расшатывает власть. Это расшатывает позиции Путина. И это ослабляет Россию. Это очень выгодно для Украины.

Удар по мосту ускорит все эти процессы. Потому что это унижение. Унижение лично Путина. Который у русских в головах всегда побеждает. А здесь его унижают. И поэтому это был очень точный удар с украинской стороны. Вокруг Кремля чувствуется стойкий запах слабости.

В ответ Путин устраивает истерическую ракетную атаку по Украине. Не имеющую никакой военной цели, чисто психологическую. Психическая атака.

Он хочет восстановить образ мачо, которому есть что ответить. Он хочет выглядеть сильнее для собственной аудитории. И хочет запугать украинцев.

Сможет ли он запугать такими ударами украинцев и склонить к переговорам? Нет. Как говорится, ракетная атака как 24 февраля, но уже не страшно. Каждый раз, когда Путин совершает какой-то ужасный теракт, это лишь усиливает желание украинцев к сопротивлению. Если удар по крымскому мосту ослаблял Россию, то истерические атаки Путина усиливают Украину, консолидируя страну. Не говоря уже о том, что Путин использует ограниченный запас ракет не на военные цели, что могло бы ему помочь на фронте, а для устрашения. Вряд ли защищать Херсон поможет удар по мосту Кличко. Который, тем более, еще и устоял.

А будет ли он выглядеть сильнее? Интересный вопрос. Потому что с одной стороны российская пропаганда целый день будет транслировать удары "по центрам принятия решений" и хвастаться силой российского оружия. А, с другой стороны, элиты будут понимать суть. Что это именно удар отчаяния. А когда лидер в отчаянии, когда он принимает эмоциональные решения через психологические удары, это не добавляет уверенности в нем. Даже тем, кто привык жить с мыслью, что Путин не может проиграть.

Источник

Владимир Путин Сергей Фурса Крымский мост ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:03

Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моря

12:50

Вторжение Беларуси: Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместных войскВидео

12:31

"Чего хотели, то и получаете": предательница Стужук цинично объяснила утреннюю бомбежку Украины

12:25

Путин мстит за собственное унижениемнение

12:15

"Бункерный трус": в ОП ответили на ракетный террор Путина и заявили о срочном созыве G7

Реклама
12:12

Скандальная Оксана Байрак назвала украинцев дураками-свиньями - режиссерку поставили на место

11:53

Ракетный террор РФ: появились новые подробности о жертвах и раненых в КиевеФотоВидео

11:47

Массированный обстрел 10 октября: РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них обезврежены ПВО

11:39

"Нам будет везти, а Путин будет сползать ниже": Арестович прокомментировал ракетные удары врагов

11:05

Массированный обстрел Украины: Россия атаковала практически все регионы страны

11:00

России катастрофы не избежать: астролог сделала новый прогноз насчет войны

10:46

Ракета оккупантов ударила по "мосту Кличко": объект устоялВидео

10:38

"229-й день нас пытаются стереть с лица земли": Зеленский прокомментировал ракетные удары по Украине

10:16

Момент атаки русскими ракетами центра Киева попал в эфир BBC

10:01

Оккупанты атаковали Киев ракетами: погибли 8 человек, 24 мирных жителя получили раненияФотоВидео

09:48

Жительница Киева случайно засняла ракетный удар по Киеву - девушку накрыло взрывной волнойВидео

08:59

В Украине повысили пенсии: кому из украинцев повезлоВидео

08:42

Российский диктатор поссорил между собой своих генераловмнение

08:29

Ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы, горят машины, есть жертвыВидео

08:24

Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей: ее муж и сын служат в ВСУ

Реклама
08:01

"Из ЧВК Вагнер можно уехать только в гробу": Пригожин отправит на фронт потерявших ноги экс-заключеныхВидео

08:00

Субсидия в Украине 2022: как оформить и кому она положенаВидео

07:16

Освобождать Херсон лобовыми атаками неприемлемо: полковник назвал лучший способВидео

06:31

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть жертваВидео

06:27

Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"Видео

06:00

Почему Крымский мост потянет с собой на дно Путина и его режиммнение

05:10

Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалииВидео

04:00

В "башнях Кремля" переполох, появилась группа против противников Патрушева и Шойгу – ПономаревВидео

03:20

Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицыВидео

02:52

"Перестань позориться!": Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маху

02:17

Все обречено на провал: астролог назвал самые неудачные дни октября 2022Видео

01:34

Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУВидео

00:51

Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгахВидео

00:35

Способ сделать багажник чистым: народные средства и лайфхакиВидео

09 октября, воскресенье
23:43

Беларусь могла запустить передачу России тяжелой бронетехники – СМИВидео

23:03

Зеленский обвинил Москву в терроре и отказе от переговоровВидео

22:28

"Здесь только одно государство-террорист": в ОП жестко ответили на обвинения ПутинаВидео

22:05

Быстрое восстановление Крымского моста – ложь, оккупантам РФ понадобится до 5 месяцев – МВДВидео

21:58

"Большое унижение Путина": в США предупредили о мести РФ за удары по Крымскому мостуВидео

21:55

Голос країни-12 - 6 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

Реклама
21:38

В Минске подтвердили подготовку Украины к отражению вторжения из БеларусиВидео

21:20

В ране уже завелись клопы: оккупант поблагодарил украинских бойцов за пленВидео

21:05

Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту: заявил о "теракте" и обвинил спецслужбы Украины

20:58

"Прилетело 3 ракеты": ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантовВидео

20:49

Возвращение блудной певицы: как выглядит исчезнувшая на 4 года Мария Яремчук сейчас

20:24

"Сбивать террористический мусор РФ": Ермак назвал способ защиты от российских ракетВидео

20:24

Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине – эксперт

20:10

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

19:49

Смена руководства в Кремле: Фейгин рассказал о преемнике ПутинаВидео

19:37

Украина обязана нанести удар по Беларуси, а Лукашенко повесить в Бучемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять