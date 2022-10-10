Путин мстит за Крымский мост, считает Фурса / Фото facebook.com/UA.National.Police

Путин мстит за Крымский мост. Ожидаемо. Предсказуемо. Так же, как и тот факт, что бить он будет не по военным целям, а по гражданским. Путин мстит за собственное унижение.

Путин рассчитывает на психологический эффект. Что ж, он получит психологический эффект. Но не тот, на который рассчитывает.

Украина попала в Крымский мост. Поздравив Путина с юбилеем. Парадоксально, но главный эффект этого удара – как раз в социально-психологической плоскости. Да, мы усложнили логистику для русских на фронте. Но не принципиально. Мост будет функционировать. Но главный удар – по мозгам российских элит. В последнее время много сообщений о том, как оживились русские пауки в банке. Чувствуя, что проигрывают. Кадыров и Пригожин атакуют генералов, бандиты занимают все более доминирующую позицию во власти, расшатывая основу этой власти. Пропагандисты не понимают, кого и как обвинять. Башни кремля воюют друг с другом. И это расшатывает власть. Это расшатывает позиции Путина. И это ослабляет Россию. Это очень выгодно для Украины.

Удар по мосту ускорит все эти процессы. Потому что это унижение. Унижение лично Путина. Который у русских в головах всегда побеждает. А здесь его унижают. И поэтому это был очень точный удар с украинской стороны. Вокруг Кремля чувствуется стойкий запах слабости.

В ответ Путин устраивает истерическую ракетную атаку по Украине. Не имеющую никакой военной цели, чисто психологическую. Психическая атака.

Он хочет восстановить образ мачо, которому есть что ответить. Он хочет выглядеть сильнее для собственной аудитории. И хочет запугать украинцев.

Сможет ли он запугать такими ударами украинцев и склонить к переговорам? Нет. Как говорится, ракетная атака как 24 февраля, но уже не страшно. Каждый раз, когда Путин совершает какой-то ужасный теракт, это лишь усиливает желание украинцев к сопротивлению. Если удар по крымскому мосту ослаблял Россию, то истерические атаки Путина усиливают Украину, консолидируя страну. Не говоря уже о том, что Путин использует ограниченный запас ракет не на военные цели, что могло бы ему помочь на фронте, а для устрашения. Вряд ли защищать Херсон поможет удар по мосту Кличко. Который, тем более, еще и устоял.

А будет ли он выглядеть сильнее? Интересный вопрос. Потому что с одной стороны российская пропаганда целый день будет транслировать удары "по центрам принятия решений" и хвастаться силой российского оружия. А, с другой стороны, элиты будут понимать суть. Что это именно удар отчаяния. А когда лидер в отчаянии, когда он принимает эмоциональные решения через психологические удары, это не добавляет уверенности в нем. Даже тем, кто привык жить с мыслью, что Путин не может проиграть.

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