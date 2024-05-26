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Путин может готовить атаку на одну из стран НАТО

Тарас Загородний
26 мая 2024, 06:48
136
Не исключаю одновременной атаки на НАТО, Тайвань и Южную Корею со стороны КНДР в ближайшее время.
Путин может готовить атаку на одну из стран НАТО
На что рассчитывает Пекин? / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Активность Путина в Беларуси считаю подготовкой атаки на одну из стран НАТО. Скорее всего Китай требует от Путина этого в обмен на ресурсы. Китаю нужно, чтобы Россия полностью порвала с Западом и стала их союзником. Не исключаю, что Китай будет требовать участия России в захвате Тайваня. Потому что своего флота может не хватить, а у России есть.

Это напоминает ситуацию, в которой оказался сам Китай в 1969 году, когда он нелогично напал на остров Даманский. США требовали доказательств того, что они окончательно порвали с СССР в обмен на потепление отношений и ресурсов со стороны США. Китай получил, что хотел, а США получили ослабление СССР, поскольку теперь он был вынужден держать огромную группировку войск еще на границе с Китаем.

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Не исключаю одновременной атаки на НАТО, Тайвань и Южную Корею со стороны КНДР в ближайшее время. На что рассчитывает Пекин? На явную неадекватность группы Селивана-Бьорнса с курсом на постоянное умиротворение агрессоров и опасения Байдена идти на обострение перед выборами. Хотелось бы ошибаться, но очень похоже на это.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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