Удивительный факт: предательница Украины, приспособленка, певица, которая по данным многих российских СМИ финансировала ВСУ Ани Лорак, остается персоной нон грата в террористической России.
Ее не преследуют ФСБ-шники, ей не блокируют выступления и нигде не отменяют. Более того, запроданка то и дело записывает новые хиты и даже "катает" по своей новой родине технологичные шоу.
А так называемый король российской эстрады Филипп Киркоров, буквально стелится перед певицей преданно виляя хвостом. Он на полусогнутых ногах не обижается на полный игнор со сцены и даже слушает, как Лорак его вычитывает на камеру.
Главред разбирался, что за фигура стоит за совершенно обычной певицей Ани Лорак, которая, к слову, несмотря на бескомпромиссную подковерную протекцию, остается для российской публики "хохлушкой", предавшей свою страну.
Лорак и Агаларов-старший
Обратить внимание на то, что Лорак не просто так держится на гребне волны российской эстрады, постепенно входя во все общероссийские "огоньки"-"песнигода", пришлось благодаря комментариям в российских телеграмм-каналах.
В тех новостях, где речь идет о певице, в сообщества приходят россияне, которые удивляются, почему ее не отменяют в России, несмотря на поддержку ВСУ.
И вот тут находятся всезнающие люди, которые и рассказывают о нескольких связях с правительственной верхушкой РФ "хохлушки" Лорак.
Один из таких примеров - российский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов. Он также является владельцем московского концертного зала "Крокус Сити Холл" и отцом певца Эмина, ее партнера по дуэтам "Зови меня" и "Я не могу сказать".
Еще в 2016 году российские пропагандисты писали о том, что Агаларов поселил Лорак в своем доме и даже говорили о том, что она была беременна от него.
Позже пропагандистам также подтвердил близкие отношения певицы и бизнесмена неназванный источник.
"Агаларов оплачивает ей запись песен и съемки клипов вместе со своим сыном Эмином. И даже предоставляет ей жилье в своем элитном поселке "Агаларов Estate" на Новорижском шоссе. Именно там Каролина как-то праздновала день рождения своей дочери. Там же давала интервью и позировала фотографам для модных журналов. Поговаривают, что таким благорасположением Агаларова она пользуется отнюдь не за красивые глаза и чуть ли не является его любовницей", - писали РосСМИ.
Песков, Навка и Лорак
Еще по одной версии российских комментаторов, Лорак "крышует" сам Дмитрий Песков, пресс-секретарь главаря Кремля Владимира Путина. Причина проста - Лорак дружит с его женой, бывшей фигуристкой Татьяной Навкой.
Задружилась Лорак с необходимой ей Навкой в рамках ледовых шоу. Певица принимала участия в музыкальных сопровождениях мюзиклов на льду Татьяны Навки.
В частности, Главред писал, как Лорак дружески приклонялась к немаленькому животу Татьяны Навки.
Позже звезды также позировали в домашней обстановке, что говорит о более тесной дружбе, чем просто рабочих отношениях.
Так, однажды они появились на совместном фото и тогда их жестко раскритиковали подписчики за перекроенные лица.
"Дорогая Танечка! Будь счастлива и любима всегда", - стелится Лорак перед женой Дмитрия Пескова, который поддерживает войну в Украине, поддерживает диктатора Путина и действует исключительно в рамках приказов кремлевской методички.
Лорак и Путин
Комментаторы также полагают, что за Лорак может стоять "Вовочка", имея ввиду диктатора Путина, скорее всего. Впрочем, прямых доказательств тому, что Путин поддерживает бывшую украинку Лорак - нет. Но и что не поддерживает, тоже нет.
И хотя прямого подтверждения связи Путина с Лорак нет, она все же получила российское гражданство, которое подписывает лично террорист Путин.
Каролина Куек официально получила гражданство Российской Федерации 9 июня 2025 года. Заявление на получение российского паспорта артистка подала в феврале 2024 года, после чего получила гражданство РФ, согласно данным источников в её окружении.
Как Киркоров стелится перед Лорак
Еще один интересный момент: сам "король российской эстрады" Филипп Киркоров, который буквально позволяет себе все (кроме голых вечеринок - ред.), виляет хвостом перед Лорак, как дворовой пес.
Так, несколько недель назад он вышел с букетом к предательнице во время ее сольного концерта и терпеливо ждал, пока "звезда" игнорировала его, купаясь в лучах славы.
Тогда поступок Лорак высмеяли даже в российских каналах, а сам Киркоров выглядел униженным и жалким, ожидая внимания российской "принцессы".
Позже Лорак вычитывала его около гримерки и говорила: "Либо цветы, либо шоу". На что Киркоров покорно кивал головой.
Как Лорак вычитывала Киркорова:
Так что ползает Киркоров, видимо, не перед Лорак, а перед тем, кто за ней стоит.
Ну а нам остается лишь благодарить запроданку за донаты ВСУ и надеяться, что ее покровитель также поможет украинской армии финансово бороться с российскими оккупантами.
