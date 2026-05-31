Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюанс

Сначала стороны должны попытаться довериться друг другу.

Зеленский и Порошенко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/petroporoshenko

На фоне войны и дискуссий о будущей политической архитектуре Украины особое значение приобретает вопрос диалога между ключевыми политическими игроками. Политический аналитик и руководитель аналитического центра "Деловая Столица" Вадим Денисенко анализирует, может ли потенциальная встреча Владимира Зеленского и Петра Порошенко стать сигналом к изменениям в отношениях между властью и оппозицией. Автор также размышляет над условиями, при которых такой диалог способен перерасти в реальные институциональные решения. Публикуем его мысли на языке оригинала.

Встреча Зеленского и Порошенко. Возможен ли диалог о будущем? Последние годы страна живет в логике футбольных фанатов: мой клуб превыше всего. Отсутствие диалога о будущем — это одна из основных угроз для нас. Может ли эта встреча стать началом перемен?

Можно ли было бы представить подобную встречу при главе офиса Ермаке?

На самом деле, сама встреча — это уже многое говорит о тех изменениях, которые может внести Буданов. Несмотря на то, что у него нет своей команды в офисе и эту команду не дают создавать.

Возможны ли изменения?

На мой взгляд, эта встреча, несмотря на всю ее важность, пока не будет иметь большого значения. Что-то может измениться только в случае, если начнутся институциональные изменения (новое правительство технократов, включение оппозиции в реальное решение насущных вопросов). Пока этого нет и не ясно, предусмотрено ли это.

Что будет дальше?

Исходя из того, что никто не планирует радикальных изменений, все будет зависеть от того, смогут ли власть и оппозиция продолжить результативный диалог, который будет базироваться на принципе мелких совместных побед. Стороны сначала должны попытаться поверить друг другу. Для этого нужно пройти путь по решению относительно несложных проблем. Затем приступить к чему-то более сложному. Итак, перед нами стоит задача, которая хуже всего удавалась украинцам в целом и власти в частности: создать постоянно действующий механизм диалога для выработки правил игры и попытки наработать принципы будущего для страны. Если хотите, своего рода пакт элит о будущем.

Пока все это выглядит очень туманно.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

