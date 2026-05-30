Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версия

Многие удивляются, почему Патрушев-младший назвал Путина "Пал Лаич".

https://opinions.glavred.info/pochemu-kreml-sam-podogrevaet-sluhi-o-dvoynikah-putina-neozhidannaya-versiya-10768778.html Ссылка скопирована

Путин и война / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

На фоне продолжающейся войны России против Украины и растущей дискуссии вокруг безопасности российского руководства все больше внимания привлекают информационные кампании, связанные с образом Владимира Путина. Социолог и публицист Игорь Эйдман анализирует, почему в российском информационном пространстве активно циркулируют слухи о возможных двойниках президента РФ и кому может быть выгодно распространение таких версий. Публикуем его рассуждения на языке оригинала.

Курирующий сельское хозяйство вице-премьер Дмитрий Патрушев, сын бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева, назвал Владимира Путина "Пал Лаичем" на встрече в Кремле.

"Пал Лаич, спасибо больше, я презентацию подготовил", — сказал Патрушев, здороваясь с Путиным, который спросил его о ходе посевных работ. Видео встречи опубликовал Кремль. В официальной расшифровке на сайте Кремля Патрушев называет президента "Владимиром Владимировичем".

видео дня

Как и другие животные.

Многие удивляются, почему Патрушев-младший назвал Путина "Пал Лаич". Если это был настоящий Путин, то как холуй мог оскорбительно переврать имя хозяина?

А если это был двойник, зачем было его палить? Случайно проговориться чекистский выкормыш тоже вряд ли мог. Да и не показали бы это тогда по российскому телевидению.

Патрушев мог так публично оконфузиться только по указанию самого диктатора. Путин — патологический трус. Он и его спецслужбы (в том числе агент Соловей) нарочно разгоняют историю с двойниками-тройниками. Если вместо Путина двойник, нет смысла его убивать, готовить на него покушение.

Так Путин прикидывается тушкой, чтобы обеспечить себе безопасность, как это делают многие другие животные.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред