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Путин и смерть Навального "в нужное время"

Игар Тышкевич
16 февраля 2024, 15:51
Независимо от причин смерти, имеем событие, произошедшее в нужное время.
Навальный, Путин
Навальный умер в тюрьме / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Российские СМИ сообщают о смерти Навального. Якобы произошел отрыв тромба во время прогулки и "главный критик Путина" умер. Естественно, в колонию направлена комиссия, естественно будет расследование. Под шумок могут даже снять Гостева, который является представителем "московских ментов". Заменить на кого то из окружения Золотова либо Бортникова.

Но суть не в этом, а в логике политического процесса внутри РФ. Далее по пройдем тезисно:

1. Активность Навального сделала невозможным усиление "идеологической" оппозиции в РФ. Навальный говорил о коррупции в окружении царя, но не ставил под вопрос существование системы. Не создавал альтернативы.

видео дня

2. Но тезисы Навального зашли широко и возникло организационное ядро, которое могло переродиться в "не одобренную в Кремле" политическую партию. Не системную.

3. Навальный был изолирован. Его структуры, по большей части, разгромлены. Но вакуум надо было заполнять и появились (на поле оппонентов) подконтрольные "Новые люди" с Нечаевым.

4. Тем не менее,Навальный оставался неким символом. В том числе протестов против Кремля. При этом на данном моменте не имея ресурсов для организации протестов внутри страны

5. Перед выборами в процессе сбора подписей происходит мобилизация части либерального электората в городах (кейс Надеждина).

6. Навальный умирает. То есть живого символа нет. Остальные или подконтрольны (включая Надеждина) или за границей.

И тут, независимо от причин смерти, имеем событие, произошедшее в нужное время. Для понимания, стоит вспомнить кейс Пригожина. Это демонстрация способности и права царя убивать тех, кто может стать угрозой. Даже не ему лично (Пригожин был лоялен путину до конца), а быть неким возмутителем спокойствия. Окружение Путина тогда это приняло. То есть приняло право царя казнить даже лояльных, но не управляемых.

2024 год - это выборы именно царя, а не президента. И тут смерть Навального становится знаком, что царь может убрать (повторю, независимо от реальных причин) и символа оппозиции. Причем, вариант убийства посчитают наиболее вероятным как противники так и сторонники (сторонники при этом будут говорить на публику привычное " нет доказательств"). Суть в другом - царь может делать что захочет. И это наилучшая демонстрация "силы" во внутриполитической повестке перед выборами. Естественно, если ближайшая неделя пройдет спокойно (а вероятность реально массовых протестов невелика - популярность Пригожина перед смертью была выше сегодняшней популярности Навального а группа поддержки - люди знающие что такое оружие и что такое госпереворот).

Поэтому имеем подтверждение ставки Путина на формат царя с удержанием населения в послушании за счёт страха, а не "любви". Для России, с другой стороны, это привычно: и бояться и любить одновременно.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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Алексей Навальный смерть Навального
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