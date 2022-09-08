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Путин и Минобороны РФ молчат: "паники нет", но стратегии и перспективы тоже нет

Юрий Бутусов

журналист

8 сентября 2022, 08:51

Молчание для России - это не требования военной тайны - это непонимание реальной обстановки и отсутствие сил для влияния на ситуацию.

Владимир Путин, Сергей Шойгу
Владимир Путин, Сергей Шойгу / скриншот

Знаковое событие. Минобороны России на ежедневном брифинге никак не прокомментировало положение на фронте, ни слова не сказано о положении войск в районе Балаклеи и в Херсонской области.

Ни слова о ситуации на фронте не сказал на сегодняшней пресс-конференции и сам Путин.

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Понятно, если молчит Украина - ведь враг превосходит нашу армию в боевой технике во много раз, и наши наступательные операции мы всегда проводим против превосходящих сил врага. Но молчание "второй армии мира"? Самого Путина? Это же полная калька поведения Брежнева по Афганистану и Ельцина в Чечне, ведь раньше комментировалось все и вся, а тут замолчали.

Молчание для России - это не требования военной тайны - это непонимание реальной обстановки и отсутствие сил для влияния на ситуацию. Путин уже ни в чем не уверен, он не знает, что будет дальше.

Никакой паники нет. Никакой стратегии нет.

Никакой перспективы нет.

Оригинал

Владимир Путин
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