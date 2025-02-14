Путин и его Маск(а)

Российский диктатор находится в постоянном контакте с Маском.

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Илон Маск и Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: Instagram Mask, сайт Кремля

Маск прикрыл финансирование СМИ и других институтов гражданского общества по всему миру через USAID и грозит уничтожить Голос Америки, Свободу, Свободную Европу и т.д.. За этим решением вероятно маячит тень Кремля.

Я не преувеличиваю значение американской помощи. Она полезна, но уничтожить путинский режим не в силах, да и не ставит такой цели. Однако Путин зациклен на этой теме и её реально боится. Дело вот в чем. КГБ еще в советские времена объявило радиостанции и организации, получающие американское финансирование, главной угрозой для СССР. Рожденные в этой стране помнят бесконечные ГБэшные истерики по поводу "вражеских голосов в эфире". Путин сформировался как личность в КГБ СССР и мыслит в рамках принятых там идеологических клише. Он уверен, что именно происки американцев, главной силы коллективного Запада подготовили "величающую геополитическую катастрофу 20 века", то есть развал СССР. И боится повторения этой ситуации в России. Путин считает, что и сейчас все протесты против политики его режима финансирует США.

Российский диктатор находится в постоянном контакте с Маском. Эти сообщения мировых СМИ они даже не пытаются опровергать. Первое, что, используя связь с Маском, стал бы добиваться повернутый на американских "подрывных институтах" Путин - это прекращение их финансирования.

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Хорошо, скажите вы, но какой мотив может быть у самого богатого человека планеты исполнять желания диктатора её ржавой бензоколонки? А какой мотив был у самого богатого американца своего времени Генри Форда сотрудничать с недавним ефрейтором Гитлером? Экономически для него это было совсем не обязательно. Просто нравился ему Гитлер, и нацитская политика (в том числе антисемитская) была ему близка. Вот и ультраправому зигующему Маску нравится путинский фашизм.

Могут у него быть и другие мотивы идти навстречу Путину. Секретарь Генри Форда Эрнест Либолд был немецким шпионом и активно возбуждал в своем шефе антисемитские настроения. Так и в окружении Маска (как и Трампа) наверняка немало российских агентов влияния, которые могут обеспечивать выгодные для Кремля решения (начиная с откровенного врага Украины Дональда Трампа-младшего).

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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