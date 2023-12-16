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Путин хочет войны навсегда

Леонид Гозман
16 декабря 2023, 20:14
Война будет продолжаться столько, сколько он захочет. Поэтому он ничего и не сказал о ее сроках.
Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Смеяться над пресс-конференциями и прямыми линиями легко. И необходимо. Но выводы тоже делать надо. Итак, выводы:

1. Государство главнее человека. А в государстве главное – сохранение самовластья Путина. Он же сказал, что задача его следующей каденции – суверенитет. В его понимание суверенитет – это и есть его абсолютная, ничем не ограниченная власть.

2. Война навсегда. Цели войны – "денацификация и демилитаризация Украины" не имеют и не могут иметь четких критериев достижения. То есть война будет продолжаться столько, сколько он захочет. Поэтому он ничего и не сказал о ее сроках.

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3. На Западе только враги ("дружки"). Все неприятности – из-за границы, даже эпидемия кори.

4. Он и его люди обеспокоены растущим недовольством населения. Поэтому было немного меньше холуяжа, поэтому на экран вывели более или менее острые вопросы, на которые он, впрочем, не отвечал. Но его пропагандисты будут говорить, что острые вопросы, мол, были.

Было еще многое, но это главное.

Кто такой Леонид Гозман?

Леонид Гозман – российский оппозиционный политик, президент общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил". Член общественного совета Российского еврейского конгресса, президент фонда "Перспектива".

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Владимир Путин Леонид Гозман
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