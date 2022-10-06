Путин говорит о захваченных землях так, словно уже понимает, что уйдет с должности

Владимир Путин / скриншот

С аннексией украинских территорий, по моему мнению, может быть не все так показательно логично. Довольно странными являются акценты, которые публично расставляет Путин, информационно сопровождая "присоединение".

И уже после законодательного оформления аннексии фейковыми договорами, федеральными законами, изменениями Конституции освободительный марш ВСУ продолжается и россияне теряют крупные анклавы "новоприсоединенной" территории, которая в их правовом поле считается русской. Это все происходит под улюлюканье консервативного урапатриотического сообщества и обострение аппаратной борьбы в середине элиты.

Интуитивно кажется, что Путин говорит про захваченные земли так, как будто уже понимает, что уйдет с должности и просто поучает потенциального преемника лекциями об исторической миссии противостояния с Западом, восстановлении территориальной справедливости".

Это не спич коронованного президента, это скорее проповедь непонятного жреца, оракула. Который вполне понимает, что украинскую армию не остановить. Она в пассионарном диком темпе восстанавливает украинскую соборность. Но зачем весь этот политический спектакль с аннексией, который выставляет тебя клоуном на весь мир? Дать возможность ВСУ взять столько, сколько позволю, а после правовой точки нельзя? Ждет, чтобы выставить ядерный ультиматум?

Это самый ожидаемый сценарий поведения Путина. Хотя пока он выберет промежуточные действия - "контртеррористическая операция", военное положение в некоторых областях и закрытие границ. И параллельно может повышать ставки в информационной борьбе, монтируя сюжет ядерного удара в массовом сознании западного мира.

Но есть еще одна интересная мысль. Теоретически Путин может рискнуть пойти на транзит власти, о чем давно говорят в кремлевских стенах. И те, кто считает, что он на это никогда не решится из-за личной жажды власти - может ошибаться.

Обмен с Медведевым должностями в 2008 г. говорит на самом деле о многом. Хотя сейчас и не те обстоятельства, конечно. Но уйти с поста Президента на пост условно главы некоего Госсовета по казахстанскому сценарию он мог бы. При определенных условиях.

А преемнику надо передать идеологический "приказ" и правовым образом связать его руки, удердав от "необдуманных" шагов по возвращению Украине ее территорий. Хотя как раз правовым образом все может решиться очень оперативно. Главное - как это воспримет российская биомасса.

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