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Путин готов к потерям в 100 тысяч в год

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

29 декабря 2022, 19:20
Путин, возможно, готов отправить в мясорубку 100 тыс. тушек, 200 тыс. и даже больше, но потянет ли это сама россия и возможности мо рф?
Путин, Россия
Путин готов к потерям в 100 тысяч в год, считает Коваленко / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Именно такой нарратив сейчас распространяют с не совсем понятной причиной разного рода российские либеральные говорящие головы и всячески интегрируют эту ересь в наше информационное пространство.

Что же, давайте разберёмся аналитически.

Чесать языком про потери в 100 тыс. легко, когда отключается здравомыслящая часть мозга, а она зачастую у многих отключена. Что же... приступим?

За октябрь, ноябрь и неполный декабрь РОВ потеряли в Украине 44 950 человек. С учётом санитарных потерь - это 135 тыс. как минимум. А это более 1/3 от все чмобилизации.

То есть, дорогие недоаналитики, РОВ потеряли за 3 месяца больше, чем вы там себе спрогнозировали на следующий год по готовности путина к потерям. Так, что же вы полоумные несёте? Тот самый случай, когда о цифрах говорит говорящая голова, а совсем другое дело, когда человек способный минимально анализировать.

Но, идём дальше.

100 тыс. потерь при нынешней интенсивности потерь - это срок полугода. То есть, через полгода будут эти 100 тысяч 200-х. А сколько 300-х? Предположим, 300 тыс. В таком случае, общее количество санитарных потерь составит ориентировочно 400 тыс.

В таком случае в течение полугода россия должна будет мобилизовать до 1 млн человек, чтобы постоянно компенсировать потери в зоне БД. А это, в свою очередь материально техническое обеспечение этой массы тем, чего не было на момент частичной мобилизации, не говоря о перспективе миллиона.

В нынешних условиях с 2023 года потери РОВ вполне могут достигать 200 тыс. 200-ми и не менее 600 тыс. 300-ми, то есть, это 2 - 2,5 млн мобилизованных в год.

Путин, возможно готов отправить в мясорубку 100 тыс. тушек, 200 тыс. и даже больше, но потянет ли это сама россия и возможности мо рф? НЕТ.

Но есть очень интересный фактор, а именно, точно так же как отсутствие профессиональной составляющей в войсках РОВ, отсутствие технической компоненты и МТО будут иметь влияние на рост потерь в геометрической прогрессии. То есть... 100 тыс.? Нет, это будет не через год, полгода... раньше.

Источник

война в Украине Владимир Путин Александр Коваленко
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