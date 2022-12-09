Путин до последнего будет цепляться за надежду, что все рано или поздно вернётся на круги своя.

Путин ещё не понял, что точка невозврата для его влажных мечт уже пройдена / kremlin.ru

По-поводу последних заявлений путлера:

- Очевидно, что ставка сделана уже на затягивание войны (а других вариантов уже нет, Киев за 3 дня взять уже пробовали). Надежда на то, что лидеры Запада под давлением общества из-за роста цен и инфляции в очередной раз "прогнутся " и согласятся с аннексией новых украинских территорий.

- Попросту говоря, никакой стратегии нет. Просто переждать. Быдло дома не только терпит, но ещё и радостно улюлюкает. Но это пока "жирок" ещё есть после "тучных" 20 лет потока нефтедолларов.

- Как минимум до 2024 года, когда состоятся президентские выборы в США в стратегии Запада ничего не изменится по отношению к военной агрессии рашки. ЕС уже начал медленно, с натугами, но избавляться от своей зависимости от российских энергоресурсов. "Пуповину" в виде "Северных потоков" с Германией успешно перерезано. Неудавшийся госпереворот в Германии, как сюрреалистично это не звучит, ещё сыграет свою роль, когда расследование будет проведено более тщательно. После такой попытки в Черногории несколько лет назад Кремль потерял одного из немногих своих союзников, которые исторически лояльно относились к россии.

А Германия - это уже совсем другая история. 20 лет своего правления путлер потратил на встраивание союза с Германией и, в меньшей степени, с Францией как альтернативе англосаксонскому союзу. Это стоило десятков, если не сотен миллиардов долларов за счёт демпинговых цен на энергоресурсы, и газопроводы в обход Украины.

Путлер ещё не понял, что точка невозврата для его влажных мечт о восстановлении империи и антиамериканскому союзу ФНР-рф-Франция уже пройдена.

Всего за 10 месяцев американские элиты не только разрушили все планы и усилия путлера по "привязке" ЕС к себе за счет дешёвых энергоресурсов на десятилетия вперёд.

Они максимально увеличили зависимость европейских стран не только в сфере безопасности, на которую европейские элиты "клали" 30 лет, а теперь начинают прозревать, какого монстра сами взростили у себя под носом.

То же самое будет происходить и в энергетике, и в экономике.

И чем дольше будет затягиваться война, тем быстрее будет уменьшаться зависимость ЕС от россии, и одновременно увеличиваться зависимость от США.

Но Путин до последнего будет цепляться за надежду, что все рано или поздно вернётся на круги своя и настойчиво будет продолжать рыть могилу не только своему режиму, но и россии в целом.

И когда в один прекрасный день за ним придут и поставят к стенке свои же озлобленные холопы, как в свое время Чаушеску в 1989-м, он даже не поймёт, за что его расстреляют или повесят.

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