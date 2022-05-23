Путин, его заменители и двойники: что будет в кремлевской банке с пауками после ухода царя

Если у Путина наступит окончательная смерть мозга, от его имени будут издавать указы и править Россией / Фото Reuters

Я не особо парюсь по поводу разных сообщений от "очень-очень хорошо информированных источников" на тему: "Путин уже умер, а если еще не умер, то вот-вот умрет, но уже сегодня он полностью недееспособен".

Уход Путина в глубокую кому ничего не меняет. И даже реальная смерть плешивого не сразу что-то изменит. У нас даже сейчас нет полной уверенности, оно еще живет, или вместо него выставляют двойника, а, между тем, может, правит полнейший аналог Путина – Патрушев.

Пару раз мы уже имели ситуацию, когда Путин долгое время был между жизнью и смертью, поэтому его подменял двойник. И недавно на Дальний Восток, по моему убеждению, с Лукашенко летал не сам Путин, а заменитель. Это было видно по чрезмерной подвижности частично парализованных частей тела.

Поэтому даже после окончательного ухода в несознание Путина могут еще много месяцев и даже лет поддерживать при условной жизни и править от его имени. Время от времени россиянам будут показывать встречи "Путина" с каким-то верноподданным чиновником, а иностранные лидеры и так все меньше горят желанием общаться с кровавым карликом.

Пошло гулять сообщение, что Путин уже в неадеквате, и власть полностью перебрал Патрушев. Параллельно с этим американский кинорежиссер Оливер Стоун сообщил, как хорошо известную ему вещь, что Путин болен тяжелым онкологическим заболеванием, которое влияет на принятие им решений. Предполагаю, что эти сигналы не случайны, но существенно на ситуацию они пока не повлияют.

Но представим, что процесс все-таки пошел, что произойдет в этом случае в той кремлядской банке с пауками?

Специально отыскал конституцию РФ (а это было не так просто). Интересная для нас тема содержится в статье 92. И, о чудо, там нет такого варианта, как прекращение полномочий в случае смерти. Есть отставка, устойчивая неспособность выполнять обязанности по состоянию здоровья и собственный отказ. И далее указывается, что "во всех случаях, когда президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства РФ". Досрочные выборы должны быть проведены не позднее трех месяцев.

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Мы понимаем, что конституция и право для РФ – это какой-то ненужный рудимент, но просто захватить власть тот же Патрушев не сможет. У него в России слишком много врагов.

Передать власть Мишустину ближнее окружение Путина также не будет спешить.

А, следовательно, даже, если у Путина наступит окончательная смерть мозга, будут поддерживать его жизнедеятельность, от его имени будут издавать указы, править страной, продолжать совершать преступления. При этом порой все же будут показывать какого-то двойника, который будто бы руководит страной.

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Пока делами руководит Патрушев, Украине изменений ожидать нет смысла. Но, поскольку там все больше назревают противоречия между путинской верхушкой, рано или поздно все это вырвется наружу. Эти существа точно не рискнут выступить против Путина, но между собой они начнут недетские бои. Именно тогда ситуация может кардинально измениться, и на определенное время возникнет окно возможностей для Украины и мира. Но я убежден, что поддерживать Путина при жизни будут максимально долго.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины