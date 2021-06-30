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Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

30 июня 2021, 08:03

Из-за решения Лукашенко Беларусь потеряла последние крохи независимости от России.

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Лукашенко окончательно разорвал все отношения с Европой / Reuters

Заявление Лукашенко о выходе Беларуси из Восточного партнерства из-за санкций ЕС – это фактически декларация об отказе от евроинтеграции, основным выгодоприобретателем которой были явно Путин и Россия.

Я очень хорошо помню, как Беларусь в свое время долго шла к Восточному партнерству – ее туда не спешили принимать, не слишком поддерживали и страна фактически выпрашивала для себя это право. Ибо для них это был момент сохранения противовесов против откровенной экспансионистской позиции России.

Пока Беларусь еще могла играть в определенную независимость и свой собственный выбор, до тех пор она цеплялась за Восточное партнерство, хотя оно и не накладывало никаких обязательств, но это было фактором хоть и небольшой, но независимости.

Совершенно так же, как Путин ранее давил на Януковича, чтобы сорвать соглашение об Ассоциации с ЕС, уже много лет он бухтит на Лукашенко, чтобы сорвать членство Беларуси в Восточном партнерстве.

Несмотря на то, что статус участника партнерства ниже Ассоциации с ЕС, для Путина это, очевидно, не менее неприятно, и, соответственно, сейчас Путин добился своего. Потому что санкции против Беларуси не предусматривали полного лишения прав в Беларуси в Восточном партнерстве, но под давлением Путина Лукашенко сделал это сам.

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Читайте также"Санкции - это бессилие": Лукашенко назвал ЕС "мерзавцами" и сделал заявление о военном положенииСобственно говоря, дальше можно ожидать лишь одного – углубления интеграции Беларуси с Россией, и ее, по сути, постепенной аннексии и еще большей изоляции. Причем изоляция будет провоцироваться и организовываться не столько западными партнерами, а сколько под давлением РФ и по инициативе самого Лукашенко.

Для Украины такое решение белорусского президента создает, в первую очередь, военные риски, потому что постепенное поглощение Беларуси не будет происходить в виде скорой аннексии – уже в следующем году, согласно различным оценкам, возможно полное подчинение белорусской армии, силовых структур соответствующим органам.

Что это значит для Украины - даже излишне говорить. Надо просто понимать, что в это поглощение будут включены, в том числе, и пограничные войска, силовые структуры, что уже само собой означает для нас то, что лишняя тысяча километров границы с Беларусью фактически станет для нас российской границей.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Тарас Чорновил Александр Лукашенко новости Беларуси санкции против Лукашенко
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