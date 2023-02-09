Путин должен немедленно уволить Шойгу

Наезд на Шойгу случился одновременно с введением запрета на вербовку новых зеков в "Вагнер" - их теперь забирает себе Минобороны.

Особенно активно сейчас ругают Шойгу пригожинские товарищи, говорит Яковина/ скриншот с видео

Минобороны РФ начало закупать военную форму у фирмы "ОКБ Гардарика", чей учредитель Артем Степаненко - сын заместителя руководителя Федерального агентства РФ по управлению государственным имуществом.

Там все как положено: один комплект формы, сшитый из китайской синтетики стоит $2000 - дороже любой другой формы в мире.

Коррупция и разворовывание денег бюджета МО РФ - само по себе неплохо. Но в этой истории есть еще один уровень: фашистские ТГ-каналы по поводу этой истории поднимают дикий вой, требуя немедленно уволить Шойгу.

Цитата:

"Вопрос стоит в том, что ведомство Шойгу это все с удовольствием согласилось закупать. Шойгу, который про....ал все мобилизационные резервы обеспечения. Когда пришли на склады, а они пустые. Всё продали и растащили за эти годы. Всех бойцов одевает наш добрый народ, что мобилизованного, что регулярного военнослужащего. Не только одевает, но и обеспечивает снаряжением. Прицелами. Квадрокоптерами. И даже автомобилями (джипами)".

Особенно активно сейчас ругают Шойгу пригожинские товарищи:

"Как это полностью некомпетентное у....ще ещё не уволен, я не знаю. Он врал все эти годы всем, от народа и солдат до президента. И кредит доверия у первых он уже потерял. Осталось решение за последним. Путин может изменить ситуацию хоть как-то, только он может отстранить этого шарлатана и его окружение из генеральского состава от любой причастности к армии России! Или нас ждёт поражение. Громкое. Тяжелое".

Так совпало, что наезд на Шойгу случился одновременно с введением запрета на вербовку новых зеков в "Вагнер" - их теперь забирает себе Минобороны. А без постоянного притока свежего мяса пригожинская организация станет куда менее мощной и влиятельной.

В общем, у них там прямо жесткий срач всех со всеми, что не может не радовать!

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