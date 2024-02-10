Произнося со слюной антиукраинские тезисы, очень заметно, что Путин без сознания кайфует.

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Путин и Карлсон / Коллаж Главред, фото скриншот из видео

Путинские ротовые испражнения Карлсону вряд ли могут стать ценными и интересными, потому что ничего нового военный преступник не сказал относительно Украины, украинского народа и западных союзников Украины.

Но примечательно другое. Глядя на мимику, невербалку, ход мыслей, жестикуляцию и агонию, вывод относительно Путина после озвучивания этих глупых тезисов остается один: эта личность не оставляет уже себе шансов.

После интервью четко понятно, что Путин должен быть физически и политически уничтожен. Иначе будет физически истреблено украинство в своей идентичности.

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Произнося со слюной антиукраинские тезисы, очень заметно, что Путин без сознания кайфует. Хотя бы от того, что на словах кенселит украинское государство и нацию.

Потому что ни экономическим, ни политическим, ни военным образом не способен достичь своей тотальной антиукраинской цели, чтобы хотя бы сравниться с Петром I, Екатериной II или Сталиным.

Этот его фанатизм ресинтиментального и историко-психологического характера на самом деле является признаком глубокого психологического наслаждения от безнаказанности и "историчности".

Такая себе игра с небом и высшими силами, где он уверен, что выйдет победителем. Или умрет.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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