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Путин демонстративно убил Пригожина

Майкл Наки
23 августа 2023, 21:42 обновлено 23 августа, 21:48
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Я не могу на 100% утверждать, что Пригожин точно мертв, и что нет каких-то хитрых планов.
Пригожин, Путин
Пригожин и Путин / Коллаж Главред, фото скриншот

Итак, слово Путина держится ровно два месяца. Решили даже особо не заморачиваться: просто сбили самолет. Обычным гражданам в России на это глубоко пофиг. Для них 2 месяца по ТВ рассказывали, что Пригожин – злодей и предатель.

А вот на фронте у него всё равно оставалось немало почитателей, как и у его поступка. Каждый, кто решится на мятеж, теперь должен понимать, что остановиться на половине – обречь себя на смерть. Вообще смысл не убивать Пригожина был только в одном – показать, что с Путиным можно договориться. Но, видимо, эмоции взяли верх. Возможно, последней каплей стало недавнее видео Пригожина. Ведь, судя по всему, договоренность включала полное отсутствие руководителя Вагнера в публичном пространстве. Но тот не сдержался и решил, что про Африку можно, а Путин расценил это как формальный повод сделать давно задуманное и стереть кровью Пригожина его дерзость.

Что ж, жаль, что Пригожин не дожил до суда. Но одним фашистом стало меньше. А как известно, смерть фашиста – всегда праздник. Земля стекловатой.

видео дня

В русскоязычном пространстве очень популярна игра "многоходовочка". Каждое событие сопровождается ворохом самых невероятных версий, предполагающих, что всё – не то, чем кажется. На мой взгляд, всё всегда именно так, как кажется.

Помните, когда дроны прилетели в Кремль? Сколько там было всевозможных гипотез, что, мол, это дело рук ФСБ. Ни одна не подтвердилась, и, думаю, что сейчас всем очевидно, что это были украинские дроны.

Помните мятеж Пригожина? Который только ленивый не назвал инсценировкой. Правда, никто не мог объяснить, в чем цель этой инсценировки. Думаю, что сейчас мало людей, которые все еще полагают, что это была инсценировка.

Та же ситуация и здесь. Я не могу на 100% утверждать, что Пригожин точно мертв, и что нет каких-то хитрых планов. Но я более чем уверен, что всё именно так, как выглядит. Путин демонстративно убил Пригожина, причем способом, который не оставляет места фантазии на тему случайности или действий ВСУ.

Кто такой Майкл Наки

Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала.

Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия.

Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот".

С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube.

12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь".

В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва.

16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки.

9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Евгений Пригожин Майкл Наки
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