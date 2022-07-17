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Путин делает самому себе медвежью услугу

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

17 июля 2022, 18:24

Путин не дает забыть тем, кто далеко от фронта, что идет война. И сейчас невозможны никакие компромиссы с террористами.

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Путин плохо усваивает уроки / коллаж УНИАН

Путин обстреливает Украину. Трудно постичь логику маньяка и дать ответ зачем. Может, чтобы напугать. Запугать. Заставить украинское общество давить на власть, чтобы власть подписала капитуляцию. Да, мы все с вами знаем, что оно так не работает. Что это только усиливает ненависть и ярость. Но Путин может этого не знать. И просто следует логике террориста. Как он делал у себя в России. Как он заставлял делать Януковича во время Майдана, когда насилие всегда играло против него и только возрождало протест.

Но он плохо учит уроки. И да, когда-то террористам удалось это сделать с испанцами, когда после теракта на вокзале испанское правительство согласилось прекратить совместные коалиционные действия с США. Но для испанцев это была просто дальняя миссия и речь не шла о выживании. А после Бучи все в Украине понимают, что речь идет именно о выживании. А, следовательно, пойти на уступки террористу просто не вариант. Сами россияне своими действиями сделали невозможным достижение своих целей методом террора.

А еще Путин делает самому себе медвежью услугу. Потому что он не дает забыть тем, кто далеко от фронта, что идет война. Война на выживание. Путин не позволяет повторить искушение 2014 года, когда были полутона и когда многие отвергали сам факт войны, в чем ему активно помогали известные журналисты на известных телеканалах.

Сейчас невозможно устать от войны, которая идет только в телевизоре. И сейчас невозможны компромиссы. Те же компромиссы с террористами, на которые иногда готовы идти европейские страны в попытке минимизировать экономические потери. Европейцы сейчас как рядовые украинцы до войны-могут от нее уставать и закрываться, потому что она идет только в телевизоре. Поэтому европейцы только повторяют ошибки самих украинцев и украинцы в таком случае имеют моральное право их обвинять?

Что с этим делать? Не помогать террористу. Не помогать ему достигать своих целей. Страха и паники. Не бегать в реальном и виртуальном мире с выпученными глазами и криками, что завтра Путин соберет Думу, Совет Федераций и совет шаманов и объявит супер-пупер мобилизацию и забрасывает всю Украину ракетами, ссылаясь на анонимные телеграм-каналы. Потому что именно прихвостни Путина их ведут. Не надо бегать и кричать, что мы все умрем, потому что американское посольство сделало рассылку, не обращая внимание на то, что это стандартная рассылка последние месяцы, а посол активно ходит по городу и никуда не едет.

Читайте такжеТеррорист номер одинМы не можем остановить эти теракты. Никто не может. Западное оружие может помочь минимизировать удар, но не нивелировать его. Никакие железные купола здесь не помогут. Поэтому надо стиснуть зубы и не помогать террористу. И терпеть. Понимая, что тактика террориста - это тактика отчаяния, потому что ничего другого он сделать не может.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

война в Украине Владимир Путин Сергей Фурса
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