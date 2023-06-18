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Путин деградирует со страшной скоростью

Леонид Невзлин
18 июня 2023, 06:20
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Как минимум один человек в этом мире верит всем докладам Шойгу, выступлениям Конашенкова и новостям на Первом канале.
Путин
Путин деградирует со страшной скоростью, говорит Невзлин / фото: скриншот из видео

Путин деградирует со страшной скоростью. Его встреча с военкорами – чередование лжи и глупости, глупости и лжи. Шариков проявил себя в очистке и дорос до главнокомандующего. В его картине мира – Украина несет огромные потери, западные танки горят, экономики рушатся, русские мужики выстраиваются в очередь, чтобы заключить контракт с Минобороны и пойти умирать на войне.

То есть, как минимум один человек в этом мире верит всем докладам Шойгу, выступлениям Конашенкова и новостям на Первом канале.

Весь мир потешался над видео "генерал Лапин посреди улицы ведет в бой солдат с криком "Вперед, за родину!". Бездарный косплей в стиле войны середины двадцатого века. А генерал оказался не дурак. Не зря комедию ломал. Как оказалось, Путин живет именно в этом измерении. Подобные картинки он и хочет видеть.

видео дня

"Командир батальона. Я говорю: и как себя ребята вели? [Ответ:] блестяще – никто не дрогнул, вообще никто не дрогнул. Но, правда, там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шёл вместе с солдатами", - это из расшифровки встречи.

Сказываются возраст, информационная изоляция – все это ухудшает интеллектуальное и психическое состояние российского диктатора, восприятие реальности у него серьезно нарушено.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

С одной стороны, его жестокость и подозрительность будут расти. С другой – все больше будет ошибочных решений, больше – критического восприятия со стороны окружения, элит, которым от него некуда деваться. А значит, вариантов будущего у Путина – не так много. И камера в Гааге – не худший из них. А Украина – обязательно победит!

Источник

Владимир Путин Леонид Невзлин
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