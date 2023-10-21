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Путин цепляется за последнюю свою надежду

Максим Розумный
21 октября 2023, 08:12
Цель поездки Путина – выйти наконец из международной изоляции.
Путин цепляется за последнюю свою надежду
Путин и Си / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Побеседовали. Официальные сообщения о результатах встречи Путина и Си Цзиньпина скупы и банальны. Путин заявил, что отношения двух стран достигли невиданного ранее уровня и выразил надежду, что они будут развиваться и дальше, особенно подчеркнув сферу энергетики. Это означает, что Россия цепляется за последнюю надежду стать сырьевым дополнением к китайской экономике. Но и в этой сфере россиянам придется сразиться за внимание "старшего брата". Ведь у Китая есть гораздо лучше предложения, чем ненадежная "Сила Сибири". Ведь рядом есть огромные газовые месторождения Туркменистана и Ирана. Кстати, именно эти две страны вошли в суходольный транспортный коридор, решивший строить Китай в Европу. Вместе с Турцией, кстати.

Поэтому если уж говорить о формальном поводе для встречи – третий форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь", то Россия, очевидно, осталась на обочине этого пути. Конечно, какой может быть "коридор" в Европу через Россию?

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Впрочем, для Путина это сегодня далеко не главное. Ему нужно как-то сохранить лицо. Для этого нужно добиться хоть какого-нибудь приемлемого результата в войне с Украиной. Поэтому сегодня критически важны поставки китайских дронов и другой продукции военного назначения из Китая. Следовательно, нужно доказывать свою лояльность, объясняя китайскому брату свои действия, которые в последнее время не могут не разочаровывать Си. Авансом китайский лидер похвалил Россию за "избранный путь национального возрождения" и "защиту государственного суверентиета". Это значит, что Москва не должна ни в коем случае бежать договариваться с Западом раньше, чем это сделает сам Пекин. Наверное, Путин приезжал, чтобы это твердо пообещать.

Другая цель поездки Путина – выйти наконец из международной изоляции. После того, как российский президент фактически отказался принимать на саммите БРИКС Южную Африку, возможность побывать ему с официальным визитом в "дальнем зарубежье" разглашается российской дипломатией как большой успех.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

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Си Цзиньпин Владимир Путин Максим Розумный
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