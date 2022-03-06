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Путин боится за свою шкуру

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

6 марта 2022, 15:05

Если Путин проиграет эту войну, то его снесут свои же. Те лизоблюды, которые почувствуют слабость своего правителя.

Путин, Кремль
Путин видит, что все пошло не по плану и пытается вырулить ситуацию в свою пользу / Фото Reuters

Если вы думаете, что Пу нажмёт кнопку, то понаблюдайте за его повседневным поведением.

Почему на пресс-конференциях, разных совещаниях между ним и его подчиненными, журналистами такая большая дистанция?

Тут два варианта. Он боится за свое здоровье, либо заговора, либо все вместе.

Снова же, я далеко не психолог, но лично у меня возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, он пытается убедить мир, что он сильный могущественный лидер. А с другой, мы видим перепуганного престарелого диктатора, который боится даже своего близкого окружения.

Неужели вы думаете, что человек, который так явно демонстрирует страх за свою жизнь, способен на более решительные действия?

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Да, он напал на Украину. Только это не говорит о его решительности. Это может ещё говорить о том, что будучи такое долгое время при власти, он окружил себя подхалимами и лизоблюдами, которые пытались всячески угодить своему вождю. И говорили только то, что он хотел слышать и верить.

Его убедили в том, что его армия одна из сильнейших в мире. Его убедили, что деньги тратились на создание современной армии, которая способна победить любого противника. И в доказательство ему показывали новые разработки и образцы оружия, аналогов которого не было во всем мире.

Хотя сейчас уже очевидно, что техника, которая демонстрировалась на Красной площади производилась в весьма в ограниченном количестве. И вместо того, чтобы организовать массовое производство этого нового вооружения, жадные чиновники разворовывали все эти деньги. Война в Украине только обнажила эту проблему.

Читайте также"Не лезьте – убьем!": Данилов предупредил оккупантов о последствиях второй волны атак в УкраинеТак же его убедили в слабости украинской армии и власти. Да что они могут эти хохлы? Так же легко как захватили Крым, то так и захватим всю Украину. За двое суток Киев будет наш. Президент-комик убежит из страны. А население будет радостно встречать освободителей.

Убедили, что Запад не будет воевать за Украину, а санкции будут не страшны. Потому что операция в Украине закончится быстро, а Западу придётся смирится с этим.

Только все это никак не говорит о его смелости и решительности. Это говорит о том, что Путин рассчитывал на легкую победоносную войну, которая позволит ему войти в историю в лице великого воссоединителя исконно русских земель. Путина убедили, что война против Украины это фактически беспроигрышный вариант. И в легкости этой победы убедили его лизоблюды.

Сейчас же, когда все пошло не по плану, он ещё пытается вырулить ситуацию в свою пользу. Он уже не считается с потерями, а пытается получить победу любой ценой. Только даже это не говорит о решительности и смелости. Он же не рискует своей жизнью. Это говорит о страхе за свою шкуру. Если он проиграет эту войну, то его снесут свои же. Те же лизоблюды, которые почувствуют слабость своего правителя.

Он это понимает. И потому не доверяет своему близкому окружению. Думаю, что его окружение это тоже чувствует, а значит и лояльность его окружения будет стремится к нулю.

Потому я не думаю, что он решится нажать на кнопку. И не думаю, что ему позволят нажать кнопку.

viber
война в Украине Владимир Путин
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