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Путин боится, что за Назарбаевым начнется парад падения диктаторов

Юрий Шулипа

Директор Института Исследования Российской Агрессии

6 января 2022, 08:48

Судьба будущего Казахстана решится в ближайшие дни - все будет зависеть от активности народа.

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В Казахстане идут массовые протесты / Reuters

Повышение цен на нефть и газ в Казахстане - всего лишь один из многих поводов для начала протестов. На самом деле в Казахстане накопилась усталость от режима Нурсултана Назарбаева - все-таки 31 год в стране не происходит никаких серьезных реформ и улучшений, и, собственно говоря, повышение цен стало поводом для начала революции.

В целом казахский протест несколько похож на киргизский, но при этом протесты, которые происходят в странах Азии, не похожи на белорусские или украинские. Потому что эти протесты растянулись на месяцы и первоначально не давали никаких результатов, в то время как здесь счет идет буквально на часы.

Судьба будущего Казахстана решится в ближайшие дни - все будет зависеть от активности народа. Если люди будует действовать более активно, то революция победит, а Назарбаев будет вынужден уйти от власти. Реальных преемников у Назарбаева нет, потому что он, как Лукашенко и другие постсоветские диктаторы, "выкосил" абсолютно все политическое поле. Поэтому, если в течение ближайшего времени родятся какие-то лидеры оппозиции - инициативные люди, которые начнут управлять протестами, то уже они будут вести диалог с представителями Назарбаева о том, как им уходить и передавать власть.

С одной стороны, Россия заинтересована в сохранении нынешнего политического режима, потому что Путин больше всего боится создания прецедента падения диктаторов на постсоветском пространстве. Ведь если бы, например, свергли Лукашенко или Назарбаева, россияне могли бы счесть это неким "руководством к действию".

Но в сложившейся ситуации, поскольку присутствует серьезный революционный накал и практически все крупные города Казахстана протестуют, существует вероятность того, что народная революция может победить.

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Как будет осуществляться реальный транзит власти (а не номинальный, при котором Назарбаев, несмотря на уход с поста президента, остался национальным лидером, руководителем Совета нацбезопасности и вместо него был назначен Токаев, который практически не управляет страной) - неизвестно, но если протестующие добьются того, что Назарбаев уйдет от власти и начнется диалог с правительством,это можно будет считать победой революции.

Читайте такжеСитуация в Казахстане и последствия для насНо, опять-таки, нужно будет учитывать условия ухода Назарбаева. Понятно, что транзит власти оказался фиктивным, политический режим проигрывает народу, полиция в основном перешла на сторону народа, потому исход протестов может решиться в считанные часы.

Юрий Шулипа, директор Института исследования российской агрессии, специально для Главреда

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Нурсултан Назарбаев Шулипа новости Казахстана революция в Казахстане
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