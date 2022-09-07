Путин бесится и хочет сделать пакость, считает Фурса / Reuters

Балаклея, Херсон, увеличение финансовой помощи для Украины, увеличение поставок вооружений, нефтяные санкции, ограничение виз для россиян

Целый набор факторов, который ухудшает настроение в кремлевском бункере. И с которыми Путин ничего не может сделать. И вот в бессильной злобе бункерный дед нашел, как он может испортить настроение Украине и союзникам. Удовлетворив свое эго эпичным роликом Газпрома о том, что Европа замерзнет зимой (и вызвав этим гомерический хохот в самой Европе и городе Красноярск, который иллюстрировал европейский зимний ад своим привычным ежегодным адом) Путин опять перешел к зерновому шантажу. Зерновая сделка, которую он вынужден был подписать под давлением, успешно работает. Украина наращивает объёмы экспорта. Это привело к снижению цен на мировом рынке (ушла в том числе спекулятивная составляющая) и приводит к стабильному притоку валюты в Украину в больших объёмах.

Путин будет пробовать откатить назад зерновую сделку. Путин заявил, что должен обсудить с Эрдоганом вопрос ограничений поставок агро продукции из Украины, ведь зерно идет не только беднейшим странам Африки, но и в ЕС.

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Во-первых, надо чтобы кто-то наконец объяснил Путину, как работают мировые рынки. И что если зерна на них становится меньше, то цены растут и от этого всегда теряют самые бедные. Потому как богатые просто купят в другом месте. А вот бедные не смогут.

А во-вторых, как ни странно, Путин все равно соврал. Он заявил, что лишь 2 из 80 судов с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны, все остальное — в Европу. Но это полная фигня. Украина действительно поставляет 37% от своего экспорта через порты в ЕС. Преимущественно это Испания и Португалия. Традиционные рынки сбыта для украинских зерновых. Ведь в тех краях не хватает своих зерновых для обеспечения своего животноводства. Это было до войны. Это есть и сейчас. Но как мы понимаем, 37% - это не тоже самое, что 78 судов из 80. Или Путину надо объяснять не только как работают мировые рынки, но и математику для первого класса.

Но логика Путина не работает именно потому, что Испания всегда найдет себе зерно на рынке. Купит дороже, но купит. Если что, субсидии от богатого ЕС помогут. Как и заплатить за дорогую коммуналку, которой так пугают россияне обычных европейцев. А вот африканские страны почувствуют рост цен и конкуренцию со стороны Испании и пострадают.

И самое интересное. Путин бесится. И хочет сделать пакость. Как-то ответить и ЕС, и Украине. Потому что вынужден отступать по всем фронтам. И на Херсонщине. И в своих нефтегазовых доходах. Но ведь и раньше он не был гуманистом. И на сделку пошел не потому, что так хотел помочь африканским детям. А потому, что Китай и Ко сделали ему внушение.

Что поменялось сейчас? У Путина уменьшились возможности влиять. Он ослаб финансово и с военной точки зрения. Поэтому хочет использовать зерновой шантаж. Но изменились ли факторы, которые заставили Путина подписать невыгодную ему зерновую сделку? Вряд ли. А значит, они же будут мешать ему ее переиграть.

Можем ли мы прогнозировать ситуацию? Сложно. Отчаянная загнанная в угол крыса способна на все.

Но мы точно можем сказать, что попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельство слабости Путина. Хотя, конечно, повода для паники в Кремле нет и быть не может….