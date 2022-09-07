УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин бесится и хочет сделать пакость

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

7 сентября 2022, 12:01

Попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельство слабости Путина. Хотя, конечно, повода для паники в Кремле нет и быть не может….

путин
Путин бесится и хочет сделать пакость, считает Фурса / Reuters

Балаклея, Херсон, увеличение финансовой помощи для Украины, увеличение поставок вооружений, нефтяные санкции, ограничение виз для россиян

Целый набор факторов, который ухудшает настроение в кремлевском бункере. И с которыми Путин ничего не может сделать. И вот в бессильной злобе бункерный дед нашел, как он может испортить настроение Украине и союзникам. Удовлетворив свое эго эпичным роликом Газпрома о том, что Европа замерзнет зимой (и вызвав этим гомерический хохот в самой Европе и городе Красноярск, который иллюстрировал европейский зимний ад своим привычным ежегодным адом) Путин опять перешел к зерновому шантажу. Зерновая сделка, которую он вынужден был подписать под давлением, успешно работает. Украина наращивает объёмы экспорта. Это привело к снижению цен на мировом рынке (ушла в том числе спекулятивная составляющая) и приводит к стабильному притоку валюты в Украину в больших объёмах.

Путин будет пробовать откатить назад зерновую сделку. Путин заявил, что должен обсудить с Эрдоганом вопрос ограничений поставок агро продукции из Украины, ведь зерно идет не только беднейшим странам Африки, но и в ЕС.

Видео дня

Во-первых, надо чтобы кто-то наконец объяснил Путину, как работают мировые рынки. И что если зерна на них становится меньше, то цены растут и от этого всегда теряют самые бедные. Потому как богатые просто купят в другом месте. А вот бедные не смогут.

А во-вторых, как ни странно, Путин все равно соврал. Он заявил, что лишь 2 из 80 судов с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны, все остальное — в Европу. Но это полная фигня. Украина действительно поставляет 37% от своего экспорта через порты в ЕС. Преимущественно это Испания и Португалия. Традиционные рынки сбыта для украинских зерновых. Ведь в тех краях не хватает своих зерновых для обеспечения своего животноводства. Это было до войны. Это есть и сейчас. Но как мы понимаем, 37% - это не тоже самое, что 78 судов из 80. Или Путину надо объяснять не только как работают мировые рынки, но и математику для первого класса.

Но логика Путина не работает именно потому, что Испания всегда найдет себе зерно на рынке. Купит дороже, но купит. Если что, субсидии от богатого ЕС помогут. Как и заплатить за дорогую коммуналку, которой так пугают россияне обычных европейцев. А вот африканские страны почувствуют рост цен и конкуренцию со стороны Испании и пострадают.

И самое интересное. Путин бесится. И хочет сделать пакость. Как-то ответить и ЕС, и Украине. Потому что вынужден отступать по всем фронтам. И на Херсонщине. И в своих нефтегазовых доходах. Но ведь и раньше он не был гуманистом. И на сделку пошел не потому, что так хотел помочь африканским детям. А потому, что Китай и Ко сделали ему внушение.

Что поменялось сейчас? У Путина уменьшились возможности влиять. Он ослаб финансово и с военной точки зрения. Поэтому хочет использовать зерновой шантаж. Но изменились ли факторы, которые заставили Путина подписать невыгодную ему зерновую сделку? Вряд ли. А значит, они же будут мешать ему ее переиграть.

Можем ли мы прогнозировать ситуацию? Сложно. Отчаянная загнанная в угол крыса способна на все.

Но мы точно можем сказать, что попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельство слабости Путина. Хотя, конечно, повода для паники в Кремле нет и быть не может….

война в Украине зерно Владимир Путин Сергей Фурса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:51

День Натальи 2022: душевные поздравления и милые открытки в день ангела

12:47

Сегодня - презентация нового iPhone 14: характеристики и сколько будет стоитьВидео

12:40

Россию нужно загнать обратно в ее границы - премьер ЭстонииВидео

12:36

Найдет 40 позиций войск РФ за 2 минуты: Украина получила от Германии станцию РЛС COBRAВидео

12:01

Путин бесится и хочет сделать пакостьмнение

Реклама
11:53

"Дети - основа нации и должны быть уничтожены": россиянин назвал истинную цель Путина в УкраинеВидео

11:47

"Надя какая-то неухоженная, заплаканная": Дорофеева в строгом костюме удивила грустным видом

11:44

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:25

Путин обвинил США в "обмане" и хочет переписать зерновое соглашениеВидео

11:16

ВСУ в небе над Херсонщиной сокрушили российский вертолет Ка-52 Аллигатор за $16 миллионовВидео

10:49

Почему не надо гладить постельное белье и в чем вред

10:40

В Новой Каховке на Херсонщине прилеты по оккупантам РФ: ПВО врага не отбило атакуВидео

10:39

"Это не будет быстро": британский доброволец рассказал детали контрнаступления на ХерсонщинеВидео

09:55

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

09:50

ВСУ наступают на Харьковщине: освобождена часть Балаклеи, войска РФ отходят с позиций – ISWВидео

09:40

"Мы делаем то, что правильно": Шольц объяснил, почему затягивает передачу танков УкраинеВидео

09:14

"В бою потерял дубинку и щит": ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

09:01

Украинцам стоит собрать тревожный чемодан с едой - МиловановВидео

08:54

Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022: Ракам – деньги, Девам – ссоры, Козерогам – вещие сныВидео

08:49

День военной разведки Украины – мощные поздравления и картинки к празднику

Реклама
08:30

Как освободить место на кухне: главные правила, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

После съемок "мертвые" встали и пошли: в РФ опозорились, показав фейк о ликвидации 38 бойцов ВСУВидео

08:25

Русские получили прилет в ответ на газовый шантажмнение

08:20

Бои будут тяжелыми: в следующие несколько недель оккупанты "посыпятся" - ХоджесВидео

08:05

Желание кипяченого напитка: можно ли пить чай со старой заваркой

07:36

Служил в Абхазии, ликвидирован в Украине: ВСУ в Херсонской области "задвухсотили" оккупанта из Рязани

07:05

ВСУ уничтожили на Юге штурмовик Су-25, более 80 оккупантов и много российской техники

07:05

Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

06:42

"Большая проблема для оккупантов": ВСУ освободили город на Харьковщине за сутки одним ударом – АрестовичВидео

06:38

Когда закончится войнамнение

05:38

Ретроградный Меркурий в сентябре-2022: каким знакам готовиться к передрягамВидео

04:41

Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

03:55

"А зачем такое декольте глубокое?": Волочкова в кружевах едва не растеряла свои "бидоны"

03:20

Врежет дубак до -5º: украинцы узнали сроки пугающего прогнозаВидео

03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:45

Военный эксперт объяснил ситуацию с блицкригом ВСУ в Херсонской области

02:08

Лицо подростка, тело бабушки: Мадонна засветилась топлес без макияжа и фильтров

01:04

Все будет в шоколаде: 3 знака зодиака станут везунчиками в 2023 годуВидео

00:51

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

00:09

Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

Реклама
06 сентября, вторник
23:51

Анна Богдан в соблазнительном белом образе оголилась после слухов о воссоединении с "холостяком"

23:46

В ООН назвали два шага для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭСВидео

23:23

Над Изюмом нависла угроза, а ВСУ начали наступать на еще одном направлении - АрестовичВидео

23:14

"Сейчас только у вас нацистов перестреляем": Камалия рассказала об отношениях с родственниками из РФВидео

23:07

Будут платить в два раза больше за переселенцев: украинцам увеличат помощь в условиях войныВидео

22:50

Елена Зеленская ответила на прокремлевские нарративы основателя группы Pink Floyd

22:40

Цены на продукты рухнут: что и когда подешевеет в УкраинеВидео

22:34

Еще одна российская актриса пойдет в суд из-за несогласия с войной

22:25

"Все очень сложно": на юге россияне все чаще поднимают белый флаг - ВСУВидео

22:01

Воинский учет для женщин: в Минобороны анонсировали важные измененияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять