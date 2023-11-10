Путь в ЕС: очень важно образцово пройти ближайшие годы

Украине следует показать конструктив и настроенность на результат, чтобы мы сами себе не навредили.

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У Украины есть шанс в ближайшие годы вступить в ЕС / Коллаж фото УНИАН, 14 ОМБр Романа Великого

Еврокомиссия обнародовала свои выводы относительно выполнения Украиной предпосылок для начала переговоров о вступлении. Они, по большей части, положительные, и поэтому Еврокомиссия рекомендовала высшему органу ЕС, Европейскому совету, начать двусторонние переговоры о вступлении с Украиной. Европейский совет соберется 15 декабря, и если уж мы получили рекомендацию, то решение о начале переговоров тоже примут.

Но, опять-таки, в рекомендациях прозвучало, что дальнейший прогресс Украины также будет оценен Еврокомиссией до марта. И вместе с решением о вступлении Европейскому совету рекомендовано принять еще и рамку этих переговоров. Предварительно выглядит так, что все хорошо, мы сдвинемся с места, ЕС не просто предоставил нам статус кандидата, но и сам заинтересован в этом процессе, поэтому будет нам помогать там, где это возможно, в том числе в прохождении нами соответствующих процедур. Но, скорее всего, конкретные переговоры начнутся примерно в апреле, после второй оценки (поскольку было озвучено, что в марте ЕК даст еще одну оценку после выполнения списка задач). Украине важно будет начать переговоры хотя бы по одной из переговорных глав (как правило, их там 35, и все они касаются отраслевых вопросов).

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Вряд ли это будут переговоры по сельскому хозяйству – это будет что-то попроще. А вот в июне следующего года состоятся выборы в Европарламент, и, соответственно, произойдет перезагрузка всех руководящих органов ЕС, в результате чего у нас могут измениться наши партнеры и, в том числе, переговорщики. Именно поэтому важно это время до выборов пройти образцово, показать конструктив и настроенность на результат, чтобы мы сами себе не навредили и негативно не повлияли на отношение будущих руководителей европейских институтов к переговорному процессу и Украине в целом.

Владимир Горбач, специально для Главреда

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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