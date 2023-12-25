Путь к победе у нас только один

Мобилизация людей, ресурсов, экономики, интеллекта, дипломатии, наших международных партнеров и друзей во всем мире.

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ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

НеРождественская сказка.

На Киевщине за окном падает снег и небольшой минус. ТРЦ переполнены покупателями, которые спешат приобрести подарки родным, запастись напитками и блюдами к столу в канун рождественско-новогодних праздников. И так хочется верить в победу в человеке, во всем человечестве светлого начала над темным. В окончательную победу добра над злом...

К сожалению, грядущий 2024 обещает нам совсем другое – "кровь, вкалывание, слезы и пот". Чтобы одержать победу одержав победу над злом и тьмой в мире, мы должны прежде всего победить их внутри себя. А с этим у нас пока, скажем так, не очень...

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Путь к миру у нас только один – мобилизация. Мобилизация людей, ресурсов, экономики, интеллекта, дипломатии, наших международных партнеров и друзей во всем мире. И главное - настоящая мобилизация власти. Ибо какими бы смелыми, жертвенными и креативными ни были наши воины и волонтеры, наш ресурс и возможности и близко не сравнить с возможностями и ресурсами правительства. Так же, как и цена ошибок власти на порядок выше ошибок каждого из нас...

Любой путь, кроме всеобщей мобилизации в самом широком смысле этого слова, – это путь к поражению. Я не уверен, что даже мобилизация станет залогом освобождения всех наших территорий от врага. А вот рецептом нашего выживания как государства и политической нации, а также ключом к будущему успеху, которого безусловно заслуживает Украина, – мобилизация станет точно. Другого рецепта просто нет.

Хэппи энд, как в Рождественской сказке Дикенса, возможно будет. Но путь к нему - через кровь, вкалывание, слезы и пот. Другого просто нет. Не примем пути - никогда не достигнем ни мира, ни победы.

Поэтому мобилизуемся, настраиваемся на трудный и важный год, поддерживаем друг друга и помним, что путь к воскресению и победе над тьмой лежит через пустыню, холодные ясли, резню младенцев, коллаборанта Ирода, предательство самых близких и умытые руки циника/прагматика Пилата.

Когда мы все это пройдем, когда преодолеем искушения уныния и усталость от казалось бы бесконечного пути, если не обезумеем от потерь близких и друзей, ведущая звезда Рождества превратится в фаворское сияние Воскресения.

Это трудный путь. Но другого у нас просто нет...

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

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