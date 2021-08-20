Прямой диалог с ОРДЛО и вода в Крым: как Кабмин предлагает Раде возвращать оккупированные территории

Верховной Раде предлагают принять законопроект, предусматривающий прямые переговоры с ОРДЛО и восстановление связей с оккупированными территориями / Reuters

Правительство внесло в парламент законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода".

Сложно сказать, почему этот законопроект появился именно сейчас - возможно, это связано с Крымской платформой, ведь надо демонстрировать что-то гостям, которые приедут. Но вряд ли этот проект выглядит лучше Минских договоренностей. Такое сравнение неуместно, ведь Минские соглашения были подписаны под давлением продолжения оккупации и усиления агрессии на территории Украины.

У документа есть ряд рисков. Во-первых, статья 28 этого проекта предусматривает восстановление экономических, финансовых и социальных связей с оккупированными территориями. То есть речь идет о снятии блокады, существующей сегодня. Риск здесь в том, что под оккупированными территориями рассматривается не только Донбасс, но и Крым. Соответственно, об этом надо говорить уже сейчас, чтобы это не было "постфактум" и после принятия не начались протесты и противостояния из-за того, что мол, снова через 7 лет начали торговать с врагом.

Поэтому эта норма вполне может быть скрытой задачей законопроекта, ведь она также дает возможность провести подачу воды в оккупированный Крым.

Читайте такжеНикакой амнистии для боевиков "ЛДНР": текст законопроекта о возвращении Крыма и Донбасса в УкраинуНо это - не самое худшее. Потому что статья 5 законопроекта вообще дает основания говорить о сдаче национальных интересов. В частности, она определяет, что украинская власть может приводить контакты с российскими оккупационными администрациями. По определению становится понятно, что под ними фактически имеются в виду так называемые ЛНВ, ДНР и оккупационная власть Крыма. К большому сожалению это то, чего добивается Россия и то, что блокирует любые переговоры - это тот рубеж, перейдя который мы сливаем свои интересы.

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По большому счету, в национальном законодательстве мы можем определить норму о том, что мы якобы ведем переговоры с российской оккупационной властью, но в международном законодательстве все будут видеть это как ведение прямых переговоров с ОРДО и ОРЛО, как это прописано в Минских договоренностях. И на это, в первую очередь, будет обращать внимание РФ, после чего вся война в Украине будет сведена к гражданской.

С другой стороны, прописывание этого прямого диалога в законе может разблокировать возможность продолжения существующих договоренностей. Но, учитывая опыт той же РФ и тех территорий, которые она оккупировала, Россия так или иначе, все свои конфликты перевела в прямой диалог, когда Центр общается с "восставшими" территориями. Ни одна из проблем таким путем так и не была решена. Для мира это станет сигналом того, что в Украине идет гражданская война, из-за чего Россию просто выведут из этой ситуации и с нее постепенно будут снимать санкции. То есть этот закон предлагает определенную "приднестровизацию" или "абхазиацию" конфликта Украины с РФ, из-за чего конфликт будет продолжаться дальше, но Россия окончательно приобретет в нем статус посредника, а не стороны конфликта, как есть на самом деле.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда