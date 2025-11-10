Укр
Провальные результаты наступления оккупантов за первую неделю ноября

Андрей Коваленко
10 ноября 2025, 19:10
Напомню, что в ходе летнего наступления РОВ захватывали в среднем по 150 км² в неделю.
Оккупанты за неделю сбили более тысячи дронов ВСУ
Оккупанты на фронте / Коллаж: Главред, фото: flickr

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю ноября в цифрах…

Завершилась первая неделя ноября и с небольшим опозданием, рассчитанным на ближайшую корреляцию, можно сказать, что результатом наступления РОВ стал захват 113 км² территории Украины, что является худшим для нас показателем с сентября.

Напомню, что в ходе летнего наступления РОВ захватывали в среднем по 150 км² в неделю. В свою очередь, в сентябре и октябре этот показатель составлял в среднем 50 км² - 60 км². То есть, в сравнении с прошлыми двумя месяцами темпы захвата территории даже с учётом корреляции ускорились.

Потери личного состава РОВ за первую неделю ноября составили 7 370, что так же является довольно низким показателем потерь оккупантов, в недельном выражении, с начала 2025 года, что говорит об отсутствии положительной тенденции в этом отношении, уже более как полгода.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 65 тел оккупантов, что возвращает соотношение к летними показателями.

Стоит отметить, что в зоне боевых действий ухудшается погода, что приводит к снижению применения таких средств поражения как fpv-дроны и как следствие, у РОВ получается продвигаться с незначительными потерями. Это так же обусловлено и тем, что по ряду направлений где РОВ сейчас осуществляют активное продвижение, отсутствуют гипертрофированные противопехотные заграждения. В первую очередь это касается Днепропетровской области, где, судя по всему, 4 года занимались чем угодно, но только не возведение линии Маннергейма.

С другой стороны, если вспомнить тот факт, что в Днепре даже не смогли года назад собраться на Як-52 и найти пилота и стрелка, готовых сбивать российские разведывательные дроны над городом, то о чём можно говорить?

В прошлом месяце я отмечал, что в сезон дождей и ухудшения погодных условий РОВ попытаются расширить зоны контроля, пользуясь снижением угроз с неба – это и случилось.

И причиной этому стало не только то, что ухудшилась погода, но и то, что при тотальном внимании к применению fpv-дронов, катастрофически снизилось внимание к классическим противопехотным средствам поражения.

Опасения осени 2024-го года материализуются осенью 2025-го… А впереди 2026-й, опасения относительного которого, без адаптивности к изменившимся правилам ведения боевых действий, в которых людской ресурс для РОВ является превалирующим, только растут.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

