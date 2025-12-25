Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?

Владимир Горбач
25 декабря 2025, 08:10
198
Стратегическая ставка Путина в войне может быть больше, чем просто почетная капитуляция Украины. У него сейчас есть один огромный соблазн.
Нынешние переговоры по войне в Украине – имитация, реальные переговоры могут начаться в апреле 2026 года
Путин может отбросить пункты "мирного плана" и попытаться добиться большего, чем капитуляция Украины / Коллаж: Главред

20 пунктов "мирного плана", которые обнародовал Зеленский, являются результатом обсуждений Украиной, Европой и США российской редакции "плана", которая ранее нам была известна как "28 пунктов Уиткоффа". Можно констатировать плавную эволюцию плана Кремля в "пункты Зеленского". Впрочем, принципиально исправить "28 пунктов Кремля", превратив их в настоящие "пункты Зеленского", почти невозможно. Жаль, что президент Зеленский вообще согласился обсуждать этот "план", ведь теперь он будет вынужден согласиться с тем, что в медийном восприятии это будут именно "20 пунктов Зеленского".

Идеи, содержащиеся в этих пунктах, несовместимы с понятием справедливого мира. Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это – наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки.

Если в израильском конфликте была формула "мир в обмен на землю", то у нас мир в обмен якобы на гарантии безопасности, которые на самом деле являются эфемерными и невыполнимыми. При президентстве Трампа мы не можем верить ни в какие гарантии безопасности от США, потому что Трамп и гарантии – это несовместимые понятия, как хаос и порядок.

видео дня

Скорее всего, все эти пункты и их обсуждение являются дымовой завесой, которая прикрывает суть – сдачу интересов Украины, представленную в виде почетной капитуляции.

Предполагаю, что президент Зеленский возлагает свои надежды на Путина, а именно на то, что российскую сторону эти 20 пунктов не устроят, в результате чего эта дымовая завеса будет развеяна, а ответственность за уклонение от подписания документа будет возложена на Россию. Опять-таки в глазах Дональда Трампа.

Такой расчет может базироваться на том, что России всегда будет мало. Поэтому, возможно, у нас делается ставка на то, что Путин не удовлетворится такой формой капитуляции Украины и, соответственно, капитуляции США. Ведь Путин ведет переговоры прежде всего со Штатами, которые идут ему на уступки, что Кремль рассматривает как проявление слабости Трампа и его администрации. В Белом доме могут думать, что они героически побеждают, но в Кремле думают, что США идут на уступки РФ, а, значит, проявляют слабость, а, раз так, то надо давить дальше.

Стратегическая ставка Путина в этой войне может быть больше, чем просто почетная капитуляция Украины. У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа – нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам. И это делается для того, чтобы внести больший хаос в США и довести ситуацию до внутреннего противостояния в Штатах, которое бы напоминало определенные формы современной гражданской войны. Когда США будут ослаблены в результате ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов – не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира.

Соблазн Путина использовать интеллектуальную слабость Трампа может перевесить тактические расчеты. Поэтому вместо того, чтобы сейчас зафиксировать территориальные достижения российской оккупации, Путин может отвергнуть пункты "мирного плана". Это рискованно, но соблазн чрезвычайно велик. Думаю, Путин не сможет удержаться и будет продолжать войну.

Пока Россия имеет ресурсы для продолжения войны, она будет воевать. Но у нее есть ресурсные ограничения, прежде всего экономические. Но пока несколько месяцев Россия может воевать уверенно. Тем более, осенне-зимнее наступление российских войск было спланировано, для него были собраны ресурсы, и эта операция реализуется с большим или меньшим успехом.

А вот будет ли спланирована и обеспечена ресурсами весенне-летняя наступательная операция России – большой вопрос. Если внутренние, прежде всего экономические, риски для путинского режима будут больше, чем перспектива получить новые территории, весной могут начаться реальные переговоры, возможно, даже двусторонние между Украиной и Россией.

Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации. К тому же даже делегации России, Украины и США не являются надлежащими: это какие-то случайные люди, а не те, кто должны были бы вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян – спецпредставитель Путина, который специализируется на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации. Поэтому это консультации, которые проводятся, чтобы узнать, что думает другая сторона, и передать эту информацию политическому руководству. А ненадлежащие участники переговоров и ненадлежащий формат переговоров не могут привести к надлежащим результатам. Так что все это имитация.

Кроме того, нельзя говорить, что каждая из сторон до сих пор остается на своих позициях. США с февраля 2025 года последовательно сдают позиции Украины. А Украина постепенно все это признает, по крайней мере, не отрицает такие американские действия и соглашается на американские предложения. Возможно, это имитация, не настоящие намерения нашей власти, и впоследствии произойдет срыв. Но Украина не остается на начальных позициях, которые предусматривали возвращение к границам 1991 года и "кофе в Ялте", мы сошли с этих позиций.

Зато российская сторона остается на своих исходных позициях. Она имеет стратегическую инициативу и диктует условия. И пока Россия не согласилась ни на что.

Поэтому представить себе, что в 2026 году может быть подписан какой-то документ об окончательном урегулировании, можно разве что гипотетически. Путем уступок Украины, ресурсного истощения России и настаивания администрации Трампа это может произойти. Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьезных переговоров на эту тему. Но все равно баланс сил таков, что что-либо, что будет подписано, не будет устойчивым, и не все пункты будут выполнены до конца. Первым должен был бы быть пункт о прекращении огня, но россияне формируют план так, что этот пункт оказался последним. Условно говоря, после выборов и референдума в Украине россияне прекратят стрелять – это полный абсурд. Поэтому я думаю, такой алгоритм невозможно выполнить, и этот процесс будет сорван на первых же стадиях реализации этого плана.

Следовательно, это нереалистичный план, он не может быть выполнен. Даже если состоится подписание, это тоже будет имитацией, и стороны не будут придерживаться договоренностей. Все это может быть сделано лишь в угоду Трампу и его прихотям, не более того.

Важно отметить, что 2026-й будет годом испытаний и для самого Трампа. И по внутренним американским причинам Трамп может потерять интерес к миротворческому процессу. С одной стороны, это усложнит принуждение России к переговорам, а с другой – откроет перед нами больше свободы действий, по крайней мере Трамп на нас не будет давить. В таком случае появятся новые переговорщики и новые посредники. В частности, президент Франции Макрон уже сделал заявку на то, что после поражения дипломатических усилий Трампа он может выступить посредником между Украиной и Кремлем. В таком случае появятся другие возможности, и будет совсем другая конфигурация сил, но пока это не поддается прогнозированию.

Полномасштабная война длится уже четыре года – это достаточно долго, чтобы не только Украина и Россия задумались над тем, что эту войну пора трансформировать в противостояние меньшей интенсивности, чем сейчас.

В общем, стратегической победой Украины стала бы дезинтеграция России или стратегическая нейтрализация агрессивных возможностей РФ. Тогда внутренние проблемы России были бы настолько существенными, что забирали бы все экономические, политические и психологические ресурсы, которые россияне могли бы использовать для внешней агрессии. Достижение такой точки невозврата, то есть такого состояния России, стало бы нашей стратегической победой, даже без продвижений на линии фронта. Но когда эта точка невозврата может наступить, мы просчитать не можем. Возможно, она уже наступила, но ни мы, ни Кремль об этом еще не догадываемся, ведь, как правило, эта точка невозврата очень незаметна для того, кто движется.

Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, специально для Главреда

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач – исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Горбач Трамп новости Путин новости война России и Украины мирные переговоры мирный план
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

08:25Мир
20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?

08:10Мнения
Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

06:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Последние новости

09:02

"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

08:57

Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

08:25

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

08:11

Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

08:10

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
08:08

Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

06:45

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

06:10

Как попытка Кремля сыграть в "отрезание Украины от моря" будет иметь зеркальные последствиямнение

05:55

Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позициюВидео

Реклама
05:12

Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

04:30

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего хомяка за 29 секунд

03:36

Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

02:30

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

01:30

"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

00:12

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

24 декабря, среда
23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

Реклама
22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

20:12

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

19:48

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на РождествоВидео

19:42

Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

19:31

Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

19:27

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

Реклама
18:40

Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

16:04

"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

15:17

Хитрость при жарке рыбы: как достичь идеально-хрустящей корочки и нежной середины

15:10

В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой "минус"

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять