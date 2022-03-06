Проваленный блицкриг Путина: чего ждать дальше от России

Вторжение России в Украину разрушило миф о сокрушительной мощи российской армии / Полтавская ОГА

Пожалуй, главный итог на сегодня – блицкриг Путина провалился. Лёгкой прогулки для оккупационных войск, как рассчитывал ГШ РФ и лично Путин, не вышло.

Не произошло ни тотального разгрома ВСУ, как прогнозировали русские "стратеги", ни формирования новых "котлов", как в Иловайске в 2014-м и в Дебальцево в 2015-м, чего боялись даже некоторые авторитетные украинские военные аналитики ещё месяц-два назад, ни, тем более, радушного приёма оккупационных войск со стороны населения русскоязычных областей т.н. "Новороссии".

Наоборот, и военные, и общество в целом в первые же дни войны сплотилось вокруг Зеленского, и он получил неимоверную поддержку абсолютно всех граждан, независимо от политических предпочтений.

Украинские граждане демонстрируют неимоверную смелость и стойкость даже в тех городах и селах, в которые удалось прорваться оккупантам за первую неделю. Они не боятся выходить на площади на митинги и говорить в лицо оккупантам, что их здесь никто не ждёт. Это очень сильно деморализует солдат оккупантов, и они пребывают в растерянности, граничащей с отчаянием. Ведь они ожидали совсем иного приёма с хлебом-солью-рушниками.

На глазах всего мира одновременно рушатся сразу несколько мифов, на создание которых Кремль потратил колоссальные средства за последние минимум 8 лет:

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а) о тотальной слабости, коррумпированности и продажности украинских элит, неспособных противостоять искушению большими деньгами. К сожалению, это было мифом лишь отчасти.

Но благодаря выдержке именно Зеленского в решающий момент, который своей Мюнхенской речью привёл в недоумение и гнев не только Путина, но и некоторых наших "западных партнёров", сейчас весь мир восхищается его "железными яйцами" и отвагой всего украинского народа;

б) о сокрушительной мощи российской армии, в которую уверовали не только российские граждане и обитатели Кремля, но и Запад. Сотни видео разбитых колонн хваленной российской техники, сдавшихся в плен "желторотых" мальчишек, которые рыдая звонят своим матерям и просят их забрать из плена, бросающих оружие, даже не вступая в бой, российских солдат и т.д. Все это разрушает миф, который ковался ещё со времен окончания Второй мировой войны советской пропагандой.

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Именно психология играет едва ли не наиболее важную роль на войне, которую часто игнорируют экономисты и политологи.

Понятие справедливости, о которой все давно забыли и на смену которой пришёл тотальный цинизм и лицемерие потребительского общества, вновь возвращается. И не только в Украине. Сейчас мы становимся примером для всего человечества, как бы пафосно это ни звучало. Уже очевидно, что никто не верил в то, что мы сможем выстоять и неделю.

Даже хваленная американская разведка, которая оказалась права в итоге в том, что Путин нападёт на Украину. Но это отдельная тема.

Напомню, что через "сливы" в американских СМИ, она давала 96 часов на взятие Киева. А по итогам первых девяти дней оккупанты не могут взять даже небольшие пригородные города вроде Бучи, Ирпеня и Гостомеля, в которых было уже разбито не одно элитное подразделение хваленных "кадыровцев", одно упоминание которых приводит в ужас все российское общество.

Слабость западных элит, которые де-факто "слили" Украину ещё задолго до того, как Путин решился на полномасштабное вторжение, их невнятная позиция как до, так и после начала вторжения, не стала сюрпризом.

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Заявление Столтенберга по итогам экстренного заседания НАТО 4 марта и боязнь "закрыть небо" над Украиной после всех военных преступлений оккупантов демонстрирует, что Запад боится лишний раз злить "русского взбесившегося медведя", а предпочитает оставаться в стороне и наблюдать, как российская авиация уничтожает мирные города и создаёт гуманитарную катастрофу в Харькове и Мариуполе, которые сейчас становятся главными целями Кремля в краткосрочной перспективе. Тем самым развязывая руки Путину на совершение все новых и более массовых преступлений против человечности.

Западные политики прекрасно понимают, что они не могут игнорировать мнение общества, которое в абсолютном большинстве поддерживает Украину и поэтому вынуждены увеличивать не только финансовую, но и военную помощь Украине.

Но, все равно, стараются её максимально ограничивать и не давать нам столь необходимые даже б/у-шные самолеты ещё советской постройки, а также системы ПВО и ПРО. А именно в небе оккупационные войска имеют серьёзное превосходство, чем пользуются для уничтожения военной и гражданской инфраструктуры, а также уничтожения мирного населения.

Провалив "блицкриг", Путин и Генштаб РФ перешли к плану "Б" – окружению крупных городов, перерезанию логистических цепочек и созданию искусственного голода в Харькове и Мариуполе, а также ряде менее крупных городов. И, естественно, Киева. Без взятия столицы капитуляция невозможна априори.

Для этого уничтожается критическая инфраструктура, а население Мариуполя уже три дня находится без света, воды, отопления и связи. Вести ремонтные работы оккупанты также не позволяют, не прекращая обстрелов из тяжёлого вооружения и систем залпового огня.

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Цель – сломать волю украинского народа и руководства к сопротивлению, чтобы принудить украинскую делегацию на переговорах к уступкам и позволить Путину "сохранить лицо". В Кремле прекрасно понимают, что время уже играет на нашей стороне.

Во-первых, скрывать массовые потери российских солдат бесконечно не удастся. Когда потоки уже исчислялись тысячами, руководство ВС РФ по-прежнему рапортовало о победах, захваченных городах и отсутствии даже одного погибшего оккупанта. Однако оно было вынуждено признать около 500 погибших, и уже состоялись первые похороны оккупантов в России.

Естественно, когда в Россию хлынет поток цинковых гробов с останками российских солдат, бесславно погибших в Украине, начнёт рушиться миф о несокрушимости российской армии в российском обществе. А это уже будет создавать совсем иные риски и для режима в целом. Именно поэтому Путин решил выделять колоссальные средства для семей погибших, превышающие немыслимые для российского обывателя 7 млн рублей. Для сравнения: для семей погибших "ихтамнетов" в 2014-15 гг. суммы были в разы меньше.

Во-вторых, по данным Пентагона, Россия уже использовала 90% подготовленных и наиболее укомплектованных сил, так что резервов практически не осталось. По данным американской разведки, резервов у российской армии осталось до воскресенья. А дальше Москве придётся либо объявлять мобилизацию, либо завершать вторжение. На что Путин, естественно, пойти не может, т.к. это будет означать конец режима в уже в среднесрочной перспективе.

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В-третьих, США , Германия, Франция не смогут оттягивать до бесконечности ввод т.н. "адских санкций" вплоть до отказа от покупки российской нефти, которая по-прежнему является главным источником пополнения российского бюджета в целом, а, значит, и военного.

Уже введённые Западом санкции окажут колоссальный урон российской экономике, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Подушка безопасности" в более 600 млрд долларов (которая после заморозки средств Цетробанка, впрочем сильно поубавится) позволит продержаться, пусть и с падением уровня жизни населения, около полугода. Но тут ситуация и прогнозы будут меняться с каждым днем, так как будут все новые и новые санкции.

В технологическом плане России будет нанесен ещё больший урон, и её отставание от Запада увеличится на десятилетия.

Но нас это мало интересует сейчас.

Нам необходимо выстоять, как минимум, ближайшую неделю-две, которые станут переломными на всех фронтах и в переговорном процессе, в частности. Российская делегация уже отказалась от языка ультиматумов и заискивающе улыбается, пытается пожать руку тем, кого ещё вера называла кучкой наркоманов и нацистов.

В ближайшие дни оккупационные войска во чтобы то ни стало будут пытаться захватить Мариуполь, который является главным препятствием для сухопутного коридора в Крым, а также самым большим городом Донецкой области, находящимся под контролем Украины последние восемь лет. Задача минимум, которую Путлер может преподнести в качестве "компромисса" и оправдать начало полномасштабного вторжения – выход оккупационных войск на рубежи Донецкой и Луганской областей. Ну, и вода в Крым, которая уже пошла и без которой полуостров превращается в пустыню. То есть Херсон, Мелитополь и часть Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

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На взятие Одессы, граждане которой вовсю заготавливают "коктейли Молотова", ресурсов пока нет. Именно поэтому десантные корабли оккупационных войск уже несколько дней маневрируют у берегов города, но так и не решаются на штурм.

А большинство баллистических ракет, "Калибров" и "Кинжалов", по данным американской разведки, уже использовано при атаках на военную инфраструктуру и мирные города для устрашения населения.

Но есть еще много кассетных и других запрещённых Конвенциями бомб, ракет и снарядов еще советского образца, срок годности которых уже подходит к концу.

Так что готовимся к самым страшным испытаниям и новостям.

То, что мы воюем со страной-террористом, надеюсь, уже всем понятно. В том числе и после обстрелов крупнейшей АЭС в Европе в Энергодаре с прямыми попаданием в атомный реактор.

Слава Богу, он был на ремонте.

Путлер уже заявил Макрону, что он не остановится и достигнет своей цели любой ценой. А он, как показывает опыт его прихода к власти при помощи подрыва жилых домов в России в 1999-м и стирания с лица Земли Грозного, не остановится ни перед чем.

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Потому что уже очевидно абсолютно всем, что он – настоящий сумасшедший, а не просто гопник из питерской подворотни, которому если дать по морде и не испугаться дать отпор, тут же убежит.

Это, пожалуй, самый страшный итог этих ужасных дней Украинской Отечественной войны.

Но, как известно, ночь наиболее темна перед рассветом. А он уже близко. В этом я уверен. Время также спрессовалось неимоверно, и каждый день приравнивается, как минимум, к месяцу.

Таковы реалии войн ХХІ века.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета