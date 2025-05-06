Провал в Бундестаге: кто вонзил в спину нож Мерцу

Что это было?
Социал-демократы уверяют, что дисциплинированно проголосовали за Мерца. Нож в спину ему, видимо, воткнули депутаты из собственной фракции.
Я думаю, что Мерца сознательно провалили сторонники Меркель в ХДС. У бывшего и нынешнего лидера партии откровенно враждебные отношения. В свое время именно Меркель фактически выдавила Мерца из политики. Он смог вернуться, только после ее ухода.
Меркелисты, по сути, - христианские социалисты. Они Мерца ненавидят и считают зарвавшимся буржуазным снобом. Вот они и не стали за него голосовать.
Возможно, сейчас партийная бюрократия ХДС будет пытаться давить на Меркель, чтобы она ради партийных интересов наступила на горло собственной песне и призвала своих сторонников в Бундастаге проголосовать за Мерца. В любом случае новые выборы никому, кроме АдГ, не нужны, поэтому Мерца все-таки, скорее всего, утвердят в ближайшее время.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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