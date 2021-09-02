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Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

2 сентября 2021, 11:20

Отношения США и Украины после этого визита вряд ли серьезно поменяются.

Зеленский, Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден / Reuters

Визит Зеленского в США был скромным. Какими-то инновационными идеями он не отличался. Базовая рамка американско-украинских отношений осталась неизменной: реформы, безопасность, Россия, внешняя помощь.

Для Байдена визит был скорее вынужденным, нежели желанным. Многие коллеги это отмечали, и, надо сказать, это было видно. Также объясняет, почему не было совместной пресс-конференции. Никто больших ожиданий по поводу визита не имел изначально. Да и статус визита был рабочий, а не официальный.

Пользуясь уязвимостью Байдена с учетом катастрофы в Афганистане, Зеленский попытался выторговать для себя какие-то существенно иные "плюшки", чтобы отличаться от предшественников и создать вокруг визита некий сенсационно-исторический ореол. Но у него ничего не вышло.

Несколько "пряников", которые можно "продать" внутренней аудитории, американцы Зеленскому дали: $ 60 млн дополнительной военной помощи, $45 млн на гуманитарные потребности и $ 12,8 млн на борьбу с COVID-19. Ну и традиционные меморандумы, трансформацию которых в контракты ещё предстоит увидеть. А также обещания дать кредиты, переподписать Хартию осенью и реанимировать двусторонние стратегические комиссии, которые уже 3 года не собирались.

Политические требования, которые США выставляли Украине (по НАБУ, САП и другим вопросам) в контексте реформ остались неизменными, и являются принципиальными условиями дальнейшей поддержки Украины и Зеленского. Другими словами, с момента визита Блинкена в мае ничего существенно не поменялось.

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Убедить Байдена что-то поменять в вопросах диалога с РФ или Северного потока-2 не удалось. Заявления были стандартные, и не сигнализируют о том, что Вашингтон будет менять свою политику по отношению к Германии.

Политическая декларация двух сторон стала хорошей компиляцией разных идей, которые составляют основу двусторонней повестки. Как я уже написал, ничего нового.

Правительственный список инвестпроектов на $ 277 млрд, который президент назвал "Планом трансформации Украины", как по мне, был представлен слабо и неубедительно. Большого интереса со стороны американцев он не вызвал, хотя там есть ряд неплохих проектов, которые нужны Украине.

Короче говоря, можно сказать, что визит удался, но никаких существенных прорывов не произошло. .

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Отношения США и Украины после этого визита вряд ли серьезно поменяются. Рамка двусторонней повестки осталась такой же ограниченной и скромной по перспективам сотрудничества. Формально-публичная часть сохраняется нетронутой. Отношения между Байденом и Зеленским существенно не улучшились.

Однако были созданы контуры для возможного расширения партнерства в среднесрочной перспективе. Правда, это уже больше зависит от действий самого Зеленского и его команды и внутренних преобразований в Украине.

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новости США Владимир Зеленский Джо Байден
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