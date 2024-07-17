"Пророссийский" вице-президент Трампа: есть ли "зрадонька"?

Трамп накануне выборов 2016-го тоже делал много т.н. "пророссийских" месседжей.

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Джей Ди Вэнс / Фото: senate.gov

Сейчас по пабликам разносятся цитаты кандидата в вице-президента США Дэвида Венса с критикой предоставления военной и финансовой помощи Украине, её возможного вступления в НАТО, запрета УПЦ (МП) и т.д.

Очередная зрадонька.

Даже если он реально так думает, все равно все решения будут принимать Трамп. И вести переговоры тоже.

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Его выдвижение со стороны Трампа имеет целью заручиться поддержкой избирателей в Огайо, крайне важном "колеблюющемся" штате, а также демонстрация того, что он,в отличие от Байдена, готов "дать дорогу молодым".

Но достаточно вспомнить, насколько "влиятельным" был вице-президент США во время его первого президентства - Майкл Пенс.

Так что не вижу смысла разносить очередную "зраду".

Трамп накануне выборов 2016-го тоже делал много т.н. "пророссийских" месседжей.

В итоге снял запрет Б. Обамы на поставки летального оружия в Украину и мы получили "Джавелины'. И никакого "слива" Украины не произошло.

Так что нашим СМИ и политикам хотелось бы пожелать учесть ошибки 2016-го и молча наблюдать за ходом выборов.

Тем более ,когда шансы на победу Трампа растут с каждым днём.

Чтобы потом не было "мучительно больно" и не пришлось давать пресс-конференцию за забором Белого дома...

Кто такой Максим Яли? Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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