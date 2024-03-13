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Променять мощь и силу на безвиз

Юрий Касьянов
13 марта 2024, 08:53
Всего за два десятка лет индустриально развитую, вооруженную до зубов Украину превратили в практически беззащитный аграрный придаток цивилизованного мира.
Променять мощь и силу на безвиз
/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада

Когда львами командуют бараны, стая обречена на вымирание.

Совсем недавно еще Украина (советская) была мощной промышленной страной с огромным инженерным и научным потенциалом.

Мы хорошо знаем какой страшной ценой создавалось это богатство - через раскулачивание, обнищание, голодомор. И как легко все это народное сокровище было растащено на куски, распилено, продано на металлолом новыми хозяевами, которые под флагом свободы и демократии набивали себе карманы для беззаботной жизни на Западе.

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Авиационные, ракетные, судостроительные заводы; машиностроение, радиотехника, производство микросхем - все ушло с молотка. Страна лишилась бесчисленных военных арсеналов, значительной части авиации и систем ПВО, были отданы России или уничтожены стратегические бомбардировщики, вывезено за долги ядерное оружие.

Всего за два десятка лет индустриально развитую, вооруженную до зубов Украину превратили в практически беззащитный аграрный придаток цивилизованного мира, променявший мощь и силу на безвиз.

И тут пришли орки. И оказалось, что свобода только тогда чего-то стоит, когда она завоевана кровью. Оказалось, что помощь Запада не безгранична, что Америка может отойти в сторону, а слабых даже господь (Папа Римский) не защитит.

У нас нет другого выбора, кроме как стать сильными, возродить промышленность и перестать надеяться на кого-либо, кроме своей головы, своих рук и своей армии.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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