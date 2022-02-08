Прокси-сила Путина: почему Лукашенко "наехал" на Украину

Лукашенко всеми силами заигрывает с Путиным / Reuters

Есть непризнанные государства, а есть непризнанные правительства и президенты. Александр Лукашенко является именно таким непризнанным президентом и сейчас он находится в ситуации, когда его власть критически зависит от воли и решений Кремля.

Именно для того, чтобы каким-то образом сохранить свою власть внутри Беларуси, а следовательно, и свою свободу, и, возможно, свою жизнь, он вынужден задабривать Кремль всеми возможными способами и средствами, убеждая в своей полезности. Потому это интервью Лукашенко призвано показать его лояльность к интересам российских властей и солидаризироваться с российской политикой.

С другой стороны, фактически Беларусь с непризнанным президентом превращается в такую аналогию "ЛДНР" с той лишь разницей, что эта страна является признанной на международной арене, но с непризнанной властью. И Кремль, конечно, может и уже использует режим Лукашенко в качестве прокси-силы, направленной как против Украины, так и против других стран - Польши, Литвы и вообще Европейского Союза и НАТО.

Поэтому попытка спровоцировать военные столкновения именно на белорусско-украинской границе возможна, после чего Лукашенко может официально обращаться за помощью в ОДКБ и российские войска, которые уже находятся на границе с Украиной во время белорусско-российских учений могут быть очень быстро усилены - и количественно, и качественно. Тогда эта агрессия против Украины может осуществляться не просто силами российской армии, а условно силами ОДКБ, которых они назовут "миротворцами" и будут пробовать "умиротворять" Украину в какой-то части ее территории. Причем это может быть на любой части границы, не только с белорусской стороны.

Украинские силы, конечно, не безграничны, а граница очень длинная, поэтому украинские военные начали обращать внимание на белорусское, северное направление, но сил и возможностей у нас не так много. Противостоять массивному наступлению со всех сторон (по крайней мере, долгое время) мы не сможем, разве что только с одной. Поэтому здесь вопрос нашей мобильности, логистических возможностей перебрасывать Вооруженные силы на северное направление. Пока что определенные силы там сосредоточены, но их не так много, чтобы противостоять полномасштабному вторжению.

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Однако военные будут реагировать на изменение стратегической или оперативной обстановки по мере того, как она будет меняться.

Потому что при всех успокаивающих сообщениях от украинских властей относительно того, что войск недостаточно для полномасштабного вторжения (что действительно может быть правдой) угроза все равно появляется. Ведь этого войска может быть вполне достаточно для casus belli, то есть создания каких-то пограничных инцидентов, которые со временем будут разворачиваться уже в полномасштабный кризис - с вторжением или без. Потому что пребывание чужих войск у границ автоматически создает напряженность в странах-соседях, ведь это проекция силы. И преуменьшать эти угрозы рассуждениями о том, что войск мало, чтобы захватить всю Украину не стоит, потому что такая цель может даже не стоять - она может быть в провоцировании столкновений, а не в блиц-криге и захвате территорий.

Зеленскому не очень выгодно акцентировать внимание на этом интервью Лукашенко, прежде всего потому, что в нем Лукашенко его лично унижает и оскорбляет. Поэтому легче всего президенту просто на него не реагировать - сделать вид, что ничего не было и оставить этот удар без ответа по тем соображениям, чтобы меньше распространять эту информацию.

Читайте такжеЛукашенко фактически объявил войну УкраинеНо, по большому счету, Украина должна отреагировать на этот враждебный выпад и здесь реакция должна быть как экономическая в виде ограничения или даже сворачивания экономического сотрудничества как самый досадный (и наименее чувствительный) способ давления на белорусский режим, так и информационная.

То есть Зеленскому стоило бы обратиться к народу Беларуси, который на самом деле обрабатывают информационной пропагандой, готовя к войне с Украиной. В том числе этим занимается и Александр Лукашенко и Зеленскому стоило бы сломать эту информационную обработку прямым обращением к белорусов, где бы он объяснил, что Украина никогда не думала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против своего ближайшего соседа во всех отношениях.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда