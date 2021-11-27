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Произошло то, чего Москва всегда боялась

Павел Казарин

крымский журналист

27 ноября 2021, 07:45

Для зарубежных соотечественников Москва предусматривала только один формат существования – ирредента.

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Произошло то, чего Москва всегда боялась / Reuters

После развала Союза за пределами России остались миллионы россиян. И речь идет не только об Украине – так же было во всех бывших республиках СССР. И почти везде этих людей постигла одна и та же судьба.

В идеальном мире любая зарубежная диаспора становится проводником soft-power для материнского государства. Это та сила, которая интегрирована в новую родину, и поэтому может претендовать на роль "амбассадора" прежней. Украинская диаспора в Канаде, армянская во Франции или еврейская по всему миру – лучшие доказательства. Но с "зарубежными русскими" ничего подобного не произошло.

Они не стали трендсеттерами. Не создавали стратегии будущего. Не сумели стать лоббистами своих собственных интересов. Таких, которые бы при том не воспринимались новыми столицами в штыки. На это есть одна простая причина.

Для зарубежных соотечественников Москва предусматривала только один формат существования – ирредента. Для них уделялась единственная роль – быть поводом для "воссоединения" в рамках единого общего государства. И в течение четверти века Кремль делал все, чтобы этот рычаг влияния сохранить.

Для этого ему требовалось совсем немного. Не допустить интеграции русских в политические нации тех стран, где им выпало жить. Сама идея, что русские могут жить интересами не Москвы, а своих новых столиц, расценивалась как предательство.

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Кремлю никогда не нужна была адаптация россиян. Наоборот - ему требовалась максимальная изоляция русских. Чтобы потом из года в год спекулировать на теме защиты "преследуемых и обездоленных". Концепт "русские для Украины" трактовался как проявление враждебности. Потому что Москве был нужен концепт "украинские русские как отмычка для Украины". Все остальное воспринималось Россией как угроза.

"Зарубежным россиянам" было предложено чувствовать свою национальность как право, а не обязанность. Кремль уделял им роль "бабы яги", которая всегда против. За единственное их назначение была провозглашена ностальгия.

Читайте такжеПочему Путин неуязвим и при чем здесь мечта об империиКак следствие, никаких русских партий, ориентированных не на Кремль, в постсоветских странах так и не появилось. Все, что появлялось, оказывалось в роли пятой колонны. Лоббисты российских монополий. Торговые агенты по продаже имперского шовинизма. Любой альтернативный подход крайне неблагосклонно встречался самой Москвой.

К чему приводит такая стратегия – мы увидели на примере Донбасса. Его Москва уже который год "защищает". По инициативе Кремля регион превратили в плацдарм, единственная задача которого – создавать проблемы для украинской власти. А качество жизни тех же "русских и русскокультурных" на оккупированных территориях Москву не интересует.

Донбасс доказал простую вещь: зарубежным соотечественникам Кремль назначает роль имперского гумуса. Их интересы вторичны в отношении интересов российского руководства. Москва воюет не за них, а ими, как оружием. Граждане – для империи. Никоим образом не наоборот.

Читайте такжеСтратегия Путина "нагадить под дверь"К тому же, вторжение на Донбасс привело к еще одному важному процессу. Москва была убеждена, что украинский восток и юг упадут в ее объятия. Что самого русского языка достаточно, чтобы его носитель был адептом "русского мира". Выяснилось, что все совсем не так.

В результате вторжения в Украину произошло то, чего Москва всегда боялась. Россияне начали интегрироваться в Украину – вследствие того самостоятельного выбора, который они сделали между старой родиной и новой. И при таком положении Кремлю уже не стоит рассчитывать на лоббирование своих интересов. Потому что выбор новой идентичности, как оказалось, будет сопровождаться утратой прежней.

По всей вероятности, новая перепись населения подарит нам немало сюрпризов.

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война на Донбассе Павел Казарин россияне
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