УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Происхождение путинизма из 90-х: как диктатор построил свой режим

Игорь Эйдман
11 мая 2024, 21:49
422
Сейчас модно противопоставлять "путинскую" и "ельцинскую" системы. Но это не вполне правильно.
Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
Как путин укреплял свою власть / Главред

В нынешней дискуссии по поводу 90-х практически нет попыток системного анализа ситуации. Несколько лет назад (задолго до начала полномасштабной агрессивной войны) я попробовал "анализировать это" с точки зрения теории элиты (В Парето) и "классового подхода".

1. Происхождение путинизма из 90-х по теории элиты

Известный социолог В. Парето выделял два типа правящей элиты: львов, ориентированных на силу; и лис, власть которых опирается на манипуляцию. Я не хочу называть российских силовиков - "львами". Они как-то совсем не похожи на этих благородных животных. Поэтому вместо "львов" я буду употреблять определение "волки". Так вот, вся история постсоветской России — это соперничество "волков" и "лис". К первым относятся силовики и их представители в крупном бизнесе, ко вторым ельцинские олигархи и связанная с ними псевдолиберальная бюрократия. Каждый крупный политический кризис приводил к усилению влияния одной из этих группировок и ее методов удержания власти. Каждая группировка элиты "продавала" режиму те услуги, которые умела оказывать: "волки" — насилие, "лисы" — манипуляцию.

видео дня

В ходе борьбы за ресурсы и политическое влияние, то "лисы" заставляли "волков" работать на себя, то "волки" ставили под контроль "лис". При этом основная стратегическая цель у тех и у других была общая: сохранить власть и собственность от притязаний непривилегированного большинства населения.

1993 год — "волки" становятся незаменимыВо время конституционного переворота Ельцина в октябре 1993 года волкам, то есть прежде всего группировке Коржакова удалось "продать" президенту силовое решение кризиса. После этого Ельцин попал в определенную зависимость от силовиков. Первая чеченская война стала результатом стремления "волков" еще сильнее увеличить свое влияние. Однако эта авантюра провалилась.

"Лисы"-олигархи, подкупая некоторых представителей "волчьего лагеря", постепенно набирали политический вес. Через некоторое время начались первые открытые столкновения "волков" и "шакалов". Например, группировок Коржакова и Гусинского.

1996 год - "лисы" берут вверхВо время кризиса, связанного с выборами 1996 года, "волки" опять пытались продавить силовое решение: запрет КПРФ и отмену выборов. Но на этот раз неудачно. Ельцин уже готов был поддаться на уговоры Коржакова и подписать соответствующий указ. Однако "лисам" во главе с Чубайсом удалось через ельцинскую семью добиться отказа от силового варианта. Чубайс и Ко при поддержке олигархов срежиссировали выборное шоу и втащили полувменяемого Ельцина в президентское кресло. Коржаков с компанией, поняв, что "лисы" становятся хозяевами положения, попытались вмешаться в ход выборов (дело о "коробке из под ксерокса") и были в наказание полностью отстранены от власти.

1998 год - попытка "волчьего" реваншаВо второй президентский срок Ельцина влияние "лис" усиливалось. Дефолт 1998 года, правда, привел к попытке "волчьего" реванша, связанной с правительством Примакова. Однако "лисы", полностью контролировавшие окружение больного президента, достаточно быстро отбили эту достаточно слабую атаку.

1999-2000 годы - временный союз "лис" и "волков" приводит к власти ПутинаВ 1999 году начался новый политический кризис. "Лисы" понимали, что второй раз реанимировать политический труп Ельцина не удастся, что любые такие попытки могу вызвать фатальные для режима последствия. Угроза дестабилизации режима, потери правящей элитой власти и собственности была беспрецедентно велика. В этой почти безвыходной ситуации "лисы" вступили в союз с "волками" и пригласили на президентский трон человека, устраивавшего оба лагеря. Совершенно неслучайно, что они поставили на Путина. Немцов и Явлинский, конфликтовавшие с самым сильным "семейным" кланом "лис", не устраивали обе группировки. Примаков устраивал только "волков". Лужков с его непомерными аппетитами и желанием "грести все под себя" не устраивал никого. Степашин был очень близок к тому, чтобы стать преемником, но как премьер-министр оказался не в состоянии соответствовать стоящим перед ним "волчьим" задачам.

Оставался Путин: с одной стороны выходец из силовиков, с другой - бывший член команды либерала Собчака, тесно связанный с "лисами" из ельцинской семьи. Совместные усилия "лис" и "волков" позволили организовать беспрецедентную кампанию по продвижению Путина во власть, сочетавшую силовые (включая террористические провокации, типа взрыва домов Москве) и манипулятивные методы. Во всем этом участвовали и "лисы", типа Березовского, и "волки"-чекисты.

2004 год - "волки" подчиняют себе "лис". После победы Путина на выборах "волки" постепенно начали теснить "лис", перераспределяя в свою пользу финансовые потоки и собственность. Путин делал вид, что стоит над схваткой, но все его симпатии были на стороне "волков", с которыми его связывал профессиональный бэкграунд, общее видение мира и личная дружба.

После Бесланской трагедии была проведена политическая реформа в интересах "волков": отменены выборы губернаторов и т.д. Таким образом, власти продемонстрировали, что собираются опираться на силу, а не на выборные манипуляции.

2011 год — "лисы" поднимают голову. В следующий кризис режима, т.н. "белоленточную революцию" конца 2011 - начала 2012 года, "лисы" убедили Путина опереться, по-преимуществу, на манипуляцию. Чтобы выпустить пар и снизить градус конфликта были разрешены знаменитые "белоленточные" шествия по Москве, восстановлены выборы губернаторов, зарегистрированы некоторые оппозиционные партии, типа ПАРНАС.

2014 год — власть "волков" становится абсолютнойНовое беспрецедентно резкое усиление влияния "волков" произошло в результате революции в Украине, начала российско-украинской войны и конфронтации с Западом. В этой ситуации еще сильнее стали востребованы "волчьи" методы управления. "Волки" стали настоящими полновластными хозяевами страны. "Лисам" осталось только обслуживать "волчьи" интересы в тех сферах , где они не заменимы, например, в пропаганде и в бизнесе.

2. Происхождение путинизма из 90-х через оптику "классового подхода"

Главный итог псевдорыночных реформ в России — захват номенклатурой в собственность ресурсов, находившихся под ее административным контролем. Как свидетельствуют различные исследования, именно представители бывшей советской, министерской, партийной бюрократии, директорского корпуса, идеологических, комсомольских и силовых структур стали основными владельцами значимой собственности в стране. Выходцы из других социальных слоев, принявшие участие в приватизации жирных кусков "государственного пирога", были допущены к его разделу только в качестве партнеров чиновничества.

Почему так произошло? Бюрократия, естественно, не могла не воспользоваться возможностью конвертировать власть в собственность. Но как это допустили жители страны, только что как будто распрощавшиеся с номенклатурной системой? Я считаю, что главная причина — предательство, совершенное руководством демократического движения, приведшего к власти Ельцина. Его лидерам можно выдать медали "За взятие собственности для бюрократии". Чрезвычайно популярное в конце 80-х — начале 90-х, оно не использовало доверие граждан для того, чтобы хотя бы попытаться реализовать провозглашенные идеалы. Первое, что сделали демократические "вожди", придя к власти — заключили союз с советской номенклатурой и стали вместе с ней главными получателями дивидендов от происходящих перемен: Собчак вытащил из политического небытия чекиста Путина, Попов — советского чиновника Лужкова и т.д.

Сейчас модно противопоставлять "путинскую" и "ельцинскую" системы. Создается миф о том, что при "хорошем Ельцине" страна развивалась по демократическому пути, но пришел Путин "и все опошлил" (как в анекдоте про поручика Ржевского).

В действительности Путин только завершил формирование режима, сложившегося при первом президенте России, основанного на сращивании власти и бизнеса, тесном союзе коррумпированной бюрократии и полукриминальных предпринимателей. Разница в том, что при Ельцине первую скрипку играл приближенный к власти бизнес (т. н. олигархи). А при Путине резко усилилось влияние бюрократии и спецслужб.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

23:52 Украина
"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

22:55 Stars
Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса

22:54 Stars
Все главные новости

Популярное

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами 19387

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря 12314

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха 11365

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88 10616

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

Последние новости

23:52

"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

23:28

Финал Евровидения 2024: София Ротару призвала голосовать за Украину

23:02

В Броварах прогремел взрыв: мужчина бросил гранату в полицейскогоВидео

22:55

"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

22:54

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурсаВидео

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
22:45

Эден Голан, представляющую Израиль на Евровидении 2024, внесли в базу "Миротворец"

22:39

РФ может пойти в наступление на Сумщину: эксперт сказал, где враг формирует группировку

21:49

Происхождение путинизма из 90-х: как диктатор построил свой режиммнение

21:47

"Мобилизоваться надо всей стране": в Минобороны высказались о законе о мобилизации

Реклама
21:34

Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных днейВидео

20:32

"Укрепляем позиции на Харьковщине": Зеленский сказал, где ведутся контрударные действия

20:00

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

19:35

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

19:31

Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертвВидео

18:59

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:51

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:33

Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

18:30

"Путин постарается нанести максимальный ущерб": Сотник назвал цели ядерных ударов РФВидео

18:16

Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

17:57

"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

Реклама
17:28

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

17:25

Умер легендарный украинский спортивный журналист и комментатор

17:05

Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери

16:57

У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине

16:31

"Сюрпризов враг не принес": в ОВА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине

15:59

Антипасха 2024: что нельзя делать 12 мая, чтобы не разгневать умерших

15:57

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

15:39

"Пэтэушник молодец": путинист Емельяненко получил на орехи за высказывание об Олимпиаде

15:07

Не в сентябре 1939 года: Галимов раскрыл настоящую дату начала 2 Мировой для УкраиныВидео

15:00

Одета позорно: Канделаки снова высмеяли за отсутствие вкуса

14:56

"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

14:31

Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей

14:02

Пророссийского участника "Евровидения" сняли с финала: что произошло

13:58

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

13:58

Киркоров пристыдил сына Орбакайте

13:51

С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

13:35

Зибров показал милые фото с дочкой, зятем и Ириной Билык

13:02

Самый эффективный способ борьбы: как быстро вывести медведку с огородаВидео

12:50

Самолеты РФ сбрасывают бомбы по своей территории: в разведке Британии назвали причины

12:42

Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

Реклама
12:35

Ловушка для шерсти в стиральной машине: эти хитрые трюки помогут многим хозяйкам

11:48

Штурм РФ на Харьковщине: в ВСУ назвали главную цель прорыва россиян

11:40

Скандал на Евровидении: одного из пророссийских участников хотят дисквалифицировать

11:30

Россияне возобновили наступление на Харьковщине: какие населенные пункты под угрозой - СМИ

11:01

Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск "разнылся" в Сети

10:55

Будут как новые: как восстановить разбитые тени, пудру или хайлайтерВидео

10:46

Не 50 тысяч: эксперт назвал численность войск РФ, наступающих на Харьковщине

10:28

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как ей живется с тяжелобольным мужем

10:08

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышамиВидео

09:54

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять