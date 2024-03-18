Программа нового срока Путина - глобальная катастрофа

Его окружение должно понимать, что шеф тронулся умом и ведёт дело к катастрофе, в которой сгорят их жизни, дети, капиталы.

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Владимир Путин / Скриншот YouTube

Из новостей: "Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.

Уже нельзя исключать, что "Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО "с 2026 года", например в странах Балтии или Финляндии, цитирует отчет Business Insider".

6 лет назад, когда готовилось очередное выдвижение Путина, я написал, что программа нового его президентского срока - это большая война. Все оказалось именно так. Он эту программу буквально исполнил.

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Программа его очередного президенского срока, который должен начаться после "выборов" - глобальная катастрофа. Путин реально готовится к войне с Западом. Если его физически не устранят в обозримом будущем, он и эту программу реализует.

Однако шанс есть. Его окружение должно понимать, что шеф тронулся умом и ведёт дело к катастрофе, в которой сгорят их жизни, дети, капиталы. Не для того они так вдохновенно воровали, обеспечивая своих потомков на многие поколения вперёд, чтобы всё превратилось в прах в течение нескольких минут. Устранение Путина для них - единственный шанс на спасение.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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