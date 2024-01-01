Прогнозы на 2024: у нас появятся дальнобойные ракеты и аналоги шахедов

Это будут наши, украинские дроны на западной и китайской элементной базе, разработанные и произведенные в Украине.

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Вооружение ВСУ в этом году может улучшиться / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

Мои прогнозы на 2024 год

1. Наконец-то появятся дальнобойные ракеты в более-менее заметных количествах, которыми мы сможем поражать цели на глубине многие сотни километров. Россиянам надо будет думать над тем, как переставить свою ПВО, чтобы от нас защититься.

2. Будут производить аналоги Шахедов и Ланцетов в сопоставимом с россиянами количестве. Это будут наши, украинские дроны на западной и китайской элементной базе, разработанные и произведенные в Украине - а значит, свободные от каких-либо ограничений бить по разным концам неисходимой. Более того, их регулярно будет закупать государство (!).

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3. В 2024 Украина покажет новое качество работы противокорабельными ракетами. Положение черноморской группировки кораблей РФ станет еще более плачевным. Она будет искать себе убежище и не будет находить.

4. У нас будет больше сильных артиллерийских систем - так, что узким местом будет скорее наличие снарядов (и, возможно, умелых расчетов).

5. У нас станет значительно больше авиации, которая будет соответствовать современным стандартам. Ф16, а может и еще что-то.

6. Наконец, в 2024 достаточно вероятное улучшение с фронтовой ПВО.

Кто такой Игорь Луценко? Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции Достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

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