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Прогноз: почему Трампу не удастся достичь мира

Виктор Андрусив
21 декабря 2024, 17:47
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Что ж начнем с Трампа, потому что судя по всему, розовые очки, которые надели многие украинцы - серьезно искажают реальность и ожидания.
Прогноз: почему Трампу не удастся достичь мира
Дональд Трамп / facebook.com/DonaldTrump

На днях появилась информация, что основой мотивации Трампа достичь мира между Украиной и РФ является Нобелевская премия мира. Это очень соответствует его характеру и интересам. То есть он здесь имеет личный интерес. Но это же играет и плохую шутку с Трампом. Его чрезмерные заявления о возможности быстрого завершения конфликта завысили ожидания, и Путин теперь прекрасно понимает, что Трамп зависим от попыток показать быстрый результат.

Здесь я должен еще раз напомнить, что путин не воевал с Украиной, его вторжение было попыткой наказать Запад и заставить американцев сесть за стол переговоров. Поэтому он точно использует чрезмерные ожидания Трампа, чтобы унизить его. Как я писал в предыдущей части прогноза, путин не находится в позиции проигравшего, более того он переживает подъем и искреннюю веру, что ВСУ вот-вот падет. И хотя эта вера не покидает его третий год - он и не разочаровывается. Еще один важный пазл - Китай. Очевидно, что желание Трампа конфликтовать с китайцами не создает предпосылок, чтобы они поддерживали завершение войны не на условиях Путина. Я часто писал и пишу, без позиции Китая наша война не завершится. Поэтому Трампу скорее стоит начать решать проблему войны в Пекине, чем Москве.

Как будут разворачиваться события, по моему мнению? Итак, по состоянию на сейчас мы начали получать реально немало оружия. Это последнее решение Байдена, и на момент вступления в должность Трампа, мы будем достаточно обеспечены для ведения боевых действий. Трамп обратится к Путину и Зеленскому с требованием начать переговоры. путин скажет ему, что он готов на условиях Стамбула, а Зеленский, что смысла в таких переговорах нет. Однако, я думаю Трамп достигнет какой-то дипломатической встречи на уровне представителей до лета 2025 года. Встреча будет бессмысленной, потому что на ней все повторят те же тезисы, что и сейчас. На этом Трамп перейдет к другим своим вопросам и снимет войну с повестки дня номер 1. Мы будем продолжать получать помощь от США и воевать.

видео дня

В общем, вся эта ситуация будет очень похожа на опыт Трампа с Северной Кореей. В прошлую каденцию он хотел получить Нобелевку за решение этого конфликта. И несмотря на то, что он называл Кима "умным пацаном" переговоры в Ханое 2019 года завершились полным провалом. Стороны не договорились абсолютно ни о чем. Потому что Трамп не заключает провальных сделок, что бы он там заранее ни говорил. Не будет он заключать такие соглашения и с Путиным.

Здесь важно понимать, что будет после инаугурации Трампа. Его попытка депортировать миллион мигрантов приведет к серьезным внутренним противостояниям. Попытки назначить одиозных лиц на должности будет вызывать сопротивление системы, и это уже происходит. Количество скандалов возрастет геометрически. На этом фоне Украина не исчезнет с повестки дня, но я думаю, что Трамп будет слишком занятым, чтобы отдавать себя на полную нам. В конце концов, не менее серьезными направлениями для него будут Израиль и Иран, которые будут забирать дополнительные дипломатические силы.

В общем, Трамп примет стратегию выжидания, поддерживая нас. Ему покажут данные, которые я тоже покажу в разделе о рф, что время играет против Путина, и Трамп выберет подождать. При любых обстоятельствах, если вы человек, который искренне верит в то, что говорит Трамп - запаситесь валидолом, потому что он будет говорить много "адского" для нас. Но если вы человек умный, то знаете, что новый - старый американский президент не ценит слова, для него говорить хайповые вещи просто хобби, а вот действовать он все равно будет прагматично и рационально. Иначе бы он не стал бизнес-легендой.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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