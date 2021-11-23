УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Проект "Стена": зачем вдруг понадобилось тратить на него 17 миллиардов

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
23 ноября 2021, 08:32

По удивительному стечению обстоятельств, новая "стена" стоит намного дороже (почти в три раза), чем ограждение "попередников" нынешней власти.

стена
У нас практически нет границы с Беларусью на большинстве участков / 24 Канал

Есть вполне обоснованные подозрения, что проект "Стена", которую активно продвигает Монастырский (кто не в курсе, это нынешний глава МВД), может стать еще одним "Великим будівництвом" (в народе именуемым "Великим крадівництвом"). Глава МВД попросил 17 млрд гривен на обустройство этого заградительного забора с колючей проволокой, башнями, системой видеонаблюдений и прочими атрибутами на отрезках границы с Россией и Беларусью.

В принципе, сама идея заградительного объекта хорошая. Из положительного то, что строительство начинается, потому что, по сути, у нас практически нет границы с Беларусью на большинстве участков. Правда нынешняя власть в лице Монастырского не может называть идею своей. В принципе, как и все "Велике будівництво". Оно и до этого осуществлялось, только так пафосно не называлось.

Читайте также"Стена" на границе с РФ и Беларусью и огневой отпор: Украина вводит эшелонное прикрытиеПо удивительному стечению обстоятельств, новая "стена" стоит намного дороже (почти в три раза), чем ограждение "попередников" нынешней власти, которую Зе-команда называет "это те политики, которые 30 лет ничего не делали в стране". Саму стену придумал и начал реализовывать Арсений Яценюк на границе с Россией. Было много критики, особенно возмущалась РФ, которая по-своему видит границу с Украиной. Их устраивает полное отсутствие преград, что на руку и контрабандистам, и диверсантам. Как видим, сегодняшняя власть с задержкой в два года просто продолжит проект, начатый тогдашним правительством в 2015 году в более трудных обстоятельствах.

Так вот, есть небезосновательное подозрение, что распоряжаться деньгами будут по принципу "Великого будівництва" (сам выделяю деньги, сам контролирую, сам снимаю видосики о том, как "что-то строиться, но это не точно"). Между тем, непонятно кто будет возводить объект. Не превратится ли идея в очередную порцию пиара от Зе-команды для поднятия стремительно падающего рейтинга? Смогут ли они справиться с рельефными трудностями местности (отсутствие дорог для подвоза материалов, болота, речки, глубокие рвы и прочее) – также сомнительно. Но вот, что будет много рекламы, видосиков, селфи, разных пресс-релизов – всего того, что называется "пыль в глаза" – это факт.

Будем следить за событиями и получим ответы на все эти и другие вопросы. "Стена" – это вопрос национальной безопасности и заградительный объект, который сможет уменьшить количество желающих беспрепятственно попасть на территорию Украины. Но как показывает практика, если не следить и не бить по шаловливым ручкам наших политиков, то не увидим ни денег, ни стены.

viber
проект Стена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеФинансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везение Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуПопулярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу Куча противопоказаний и жуткий состав: от популярного плавленого сырка Дружба осталось лишь названиеКуча противопоказаний и жуткий состав: от популярного плавленого сырка Дружба осталось лишь название Херсонский дворник, прославившийся на весь мир после чемпионата по джиу-джитсу, вернулся домойХерсонский дворник, прославившийся на весь мир после чемпионата по джиу-джитсу, вернулся домой
09:30

Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

09:15

Мать-рекордсменка из Киева помогла выкормить 150 младенцевВидео

09:06

США вводят новые санкции против Северного потока-2: в Москве их назвали "недопустимыми"Видео

08:47

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

08:43

"Отдал свою кислородную маску ребенку": в Киеве пожарный вынес малыша из пылающего домаВидео

Реклама
08:40

Сегодня в Украине ударят морозы, Киев готовится к снегопаду: прогноз погоды на 23 ноября

08:38

Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

08:32

Проект "Стена": зачем вдруг понадобилось тратить на него 17 миллиардовмнение

08:29

Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

08:28

Коронавирус в Украине 23 ноября: за сутки более 12 тысяч новых COVID-случаев и 720 смертейВидео

08:21

Настоящий кладезь полезных веществ: 6 причин полюбить цветную капусту

08:01

"Путин поймал кураж": Климкин оценил вариант вторжения РФ в Украину

07:57

Привет из СССР или прощай будущее: ТОП-7 вещей нищеты, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

07:39

Страшное смертельное ДТП в Болгарии: в автобусе на трассе сгорели заживо 45 человекВидео

07:25

Новый опасный челлендж в соцсетях: 10-летняя девочка проглотила магнитные шарики и чуть не умерлаВидео

06:46

Роман Цимбалюк. В Кремле учуяли, чем пахнет кулак НАТОВидеоблоги

06:39

МВФ выделил Украине транш на 700 млн долларовВидео

06:22

Над Россией навис топор новых санкций США: заставит ли это Кремль отказаться от наступления на Украинумнение

06:14

Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиФотоВидео

05:40

Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

Реклама
05:30

От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

05:18

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о неожиданной аномалииВидео

05:05

Как убедиться, что яйца свежие и еще 6 кухонных лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь

04:52

Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара

04:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

04:25

MARUV спутали с Хюррем-султан в новом дэнс-видеоВидео

04:18

Newsader. Путин струсит, или Почему большая война против Украины маловероятнаВидеоблоги

04:14

"Всё рванёт": астролог назвала год краха России

03:41

С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетологаВидео

02:17

Ученые составили топ-3 привычек, которые продлевают жизнь

01:56

В Сети появилось последнее фото Валерия Гаркалина

01:55

Пенсионерам в Украине с декабря увеличат выплаты: кого ждет прибавкаВидео

01:50

Польза или вред: ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье человекаВидео

01:47

Запад готов биться за Украину с Россией: в Минобороны объявили о решительном контрударе по МосквеВидео

01:05

Как навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиВидео

00:38

Прыгнул на стол и стал звездой Сети: в Грузии кот в прямом эфире прервал политическое шоуВидео

00:12

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуВидео

22 ноября, понедельник
23:37

Северный поток-2 станет ударом по Германии: Украина предупредила Берлин о последствиях запуска трубыВидео

23:18

Актер с "самым большим мужским достоинством в мире" показал свой половой орган в эфире утреннего шоуВидео

23:04

Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подаркиВидео

Реклама
22:58

Смертельная опасность веерных отключений электричества: в Одессе могут погибнуть люди на кислородеВидео

22:41

Угроза военного вторжения РФ в Украину: в Москве подтвердили маневры войск и разразились обвинениемВидео

22:30

Сколько зарабатывает президент: зарплата Зеленского оказалась ниже, чем у его пресс-секретаряВидео

21:46

Харьковские патрульные массово увольняются с работы: названа причинаВидео

21:40

Украина решила полностью "перекрыть" границы из-за гибридного удара России по ПольшеВидео

21:05

В Украине резко взлетели цены на самый популярный овощВидео

20:57

Мигранты – атакуют, а пограничники Беларуси прикрывают: Польша заявила о тактике нападения на кордонВидео

20:54

В декабре в Украине ударит крепкий мороз и завалит снегомВидео

20:30

Результат кадровых изменений: ГП "Гарантированный покупатель" дополнительно заработал 200 млн грн от продажи "зеленой" электроэнергии

20:04

Била по лицу и таскала за ухо: на Волыни учительница физики избила ученикаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять