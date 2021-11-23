Проект "Стена": зачем вдруг понадобилось тратить на него 17 миллиардов

У нас практически нет границы с Беларусью на большинстве участков / 24 Канал

Есть вполне обоснованные подозрения, что проект "Стена", которую активно продвигает Монастырский (кто не в курсе, это нынешний глава МВД), может стать еще одним "Великим будівництвом" (в народе именуемым "Великим крадівництвом"). Глава МВД попросил 17 млрд гривен на обустройство этого заградительного забора с колючей проволокой, башнями, системой видеонаблюдений и прочими атрибутами на отрезках границы с Россией и Беларусью.

В принципе, сама идея заградительного объекта хорошая. Из положительного то, что строительство начинается, потому что, по сути, у нас практически нет границы с Беларусью на большинстве участков. Правда нынешняя власть в лице Монастырского не может называть идею своей. В принципе, как и все "Велике будівництво". Оно и до этого осуществлялось, только так пафосно не называлось.

Читайте также"Стена" на границе с РФ и Беларусью и огневой отпор: Украина вводит эшелонное прикрытиеПо удивительному стечению обстоятельств, новая "стена" стоит намного дороже (почти в три раза), чем ограждение "попередников" нынешней власти, которую Зе-команда называет "это те политики, которые 30 лет ничего не делали в стране". Саму стену придумал и начал реализовывать Арсений Яценюк на границе с Россией. Было много критики, особенно возмущалась РФ, которая по-своему видит границу с Украиной. Их устраивает полное отсутствие преград, что на руку и контрабандистам, и диверсантам. Как видим, сегодняшняя власть с задержкой в два года просто продолжит проект, начатый тогдашним правительством в 2015 году в более трудных обстоятельствах.

Так вот, есть небезосновательное подозрение, что распоряжаться деньгами будут по принципу "Великого будівництва" (сам выделяю деньги, сам контролирую, сам снимаю видосики о том, как "что-то строиться, но это не точно"). Между тем, непонятно кто будет возводить объект. Не превратится ли идея в очередную порцию пиара от Зе-команды для поднятия стремительно падающего рейтинга? Смогут ли они справиться с рельефными трудностями местности (отсутствие дорог для подвоза материалов, болота, речки, глубокие рвы и прочее) – также сомнительно. Но вот, что будет много рекламы, видосиков, селфи, разных пресс-релизов – всего того, что называется "пыль в глаза" – это факт.

Будем следить за событиями и получим ответы на все эти и другие вопросы. "Стена" – это вопрос национальной безопасности и заградительный объект, который сможет уменьшить количество желающих беспрепятственно попасть на территорию Украины. Но как показывает практика, если не следить и не бить по шаловливым ручкам наших политиков, то не увидим ни денег, ни стены.