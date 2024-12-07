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О Сирии, беженцах и российской информационной войне

Юрий Богданов
7 декабря 2024, 06:10
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По состоянию на 2023 год, количество сирийских беженцев в мире составляло примерно 6,5 млн человек (около 25% довоенного населения Сирии).
О Сирии, беженцах и российской информационной войне
/ Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com/

Одно из самых отвратительных явлений, которое приходится наблюдать в украинском информполе - манипуляции на тему сирийских беженцев.

Напомню, что авторов "кризиса сирийских беженцев" 2,5 - Асад, Путин и 0,5 Эрдогана. Сирийцы бежали сначала от кровавой гражданской войны (в том числе с применением химического оружия), потом от последствий вмешательства Путина (который уничтожал там города), а потом от желания Эрдогана поиграть в политическое давление с Европой. Конечно, если бы США и Европа в 2011 году действовали в Сирии хоть в какой-то степени решительно, никакого кризиса беженцев такого масштаба не было.

Казалось бы, украинцы, которые сами стали частью миграционного кризиса (потому что перемещение 4+ млн украинцев в Европу - это тоже миграционный кризис с нагрузкой на инфраструктуру и бюджет принимающих стран) должны были бы быть на эту тему по спокойнее.

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В Украине хотя бы за эту войну не существовало перспектив физического голода и отсутствия воды. Для Сирии эти реалии - вполне материальные. Ну и ПВО у нас есть. Нам вертикально на голову бомбы россияне бросать все же не могут.

Но все равно время от времени вылезает: вот чего те сирийцы поперлись в Европу. Даже сейчас. И существует довольно тупорылый миф, сильно детерминированный российской пропагандой и ультраправыми, которых Россия спонсирует, что Европа приняла на себя главный удар.

Так вот. По состоянию на 2023 год, количество сирийских беженцев в мире составляло примерно 6,5 млн человек (где-то 25% довоенного населения Сирии). Больше всего беженцев приняли следующие страны:

№ 1. Турция: около 3,7 млн (в Турции до сих пор остается около 2 млн, около 1,0 млн вернули, часть дальше отправилась транзитом в Европу или КСА).

№ 2 Ливан: примерно 1,2 млн (часть потом оказалась либо в Европе, либо в Саудовской Аравии).

№ 3. Саудовская Аравия. Официальные данные о приеме сирийских беженцев отсутствуют, так как королевство не ратифицировало Конвенцию ООН о статусе беженцев. Однако правительство утверждает, что страна приняла сотни тысяч сирийцев как "гостей" или трудовых мигрантов. Есть оценка в 1,0 и в 1,2 млн. Это преимущественно люди, которые ехали транзитом через Ливан или Турцию.

№ 4. Иордания: около 628 800 (почти все там и осели, часть двинулась в КСА). В любом случае, это что-то около 10% населения самой Иордании.

№ 5. Германия: около 600 000. Да, Германия, которая буквально должна была быть разрушена сирийцами, приняла меньше Иордании.

№ 6. Ирак: 251 300.

И только дальше идут уже Египет (131 900), Швеция (100 000+), Австрия, Нидерланды, Греция и Франция, которые приняли от 20 до 50 тысяч.

В общем, страны ЕС, Великобритания и Норвегия вместе приняли около 1 млн беженцев из Сирии. То есть примерно как одна Саудовская Аравия. И не критично больше, чем маленькая Иордания.

И да, конечно, политика интеграции в Европе (и особенно в Германии) - всрата до невозможности. Просто тотальный провал. Но все же стоит в этой всей истории посмотреть в корень проблемы: кризисы с беженцами возникают почти исключительно потому, что диктаторам много можно. А украинцам и сирийцам, которые от действий таких господ пострадали, приходится от того спасаться.

И да, большинство украинцев, которые сбежали от войны этой войны практически и не видели. Разве что жители Востока. Потому что сбежали буквально в первые недели. А сирийцы в большинстве своем в соседние страны и Европу попали через как минимум несколько месяцев, а чаще несколько лет жизни в настоящем аду. Где у них возможностей защищаться было примерно ноль, а вот травмы от войны - дофига. От тех людей, которые травмируют нас каждый день.

Поэтому я бы на месте украинцев на тему "ужасных сирийских беженцев" завалил. Спасибо за внимание.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Сирия война в Сирии Юрий Богданов
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