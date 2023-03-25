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Почему Путин пугает мир "страшилками" о ядерном оружии в Беларуси

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

25 марта 2023, 22:39
Любимый путинский стиль - он и угрожает и торгуется одновременно. Однако все эти ухищрения кремлевского диктатора уже не работают.
Почему Путин пугает мир 'страшилками' о ядерном оружии в Беларуси
Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси / kremlin.ru

Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Таким образом он продолжает шантажировать Запад возможностью применения ядерного оружия. Именно поэтому речь идет о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Это намек на то, что это оружие может использоваться не только против Украины, но и против западных стран.

Но одновременно раздается и намек на готовность торговаться. Путин уверяет, что размещать это оружие будут без нарушения обязательств по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Напомню, что сам Путин месяц назад заявил, что Россия приостанавливает свое участие в этом договоре. Вот это любимый путинский стиль - он и угрожает и торгуется одновременно. Однако все эти ухищрения кремлевского диктатора уже не работают.

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Еще одна угроза Путина - Россия в ближайшие три года намерена произвести и модернизировать в общей сложности более 1600 танков. Напомню, что три дня назад бывший "потешный царь" России Д. Медведев заявил, что в текущем году Россия сделает 1500 танков. Видимо, сказанул это спьяну, перепутав и объемы и сроки производства. Скорей всего, об этом конфузе доложили Путину. Кремлевскому начальнику пришлось исправлять своего шута. Не за год, а за три, и не столько выработать, сколько "модернизировать". А что они собираются "модернизировать"? Речь идет о старых советских танках. И уже не только о Т-62, а о давно списанных Т-54 и Т-55, которые Советский Союз производил после Второй мировой войны. Вот такая "комедия" о танках от Путина и Медведева.

И еще немного о танках и цифрах. Путин обещает за три года дополнительно 1600 танков для российской армии. Но за 13 месяцев большой войны против Украины Россия уже потеряла 3580 танков, то есть вдвое больше, чем Путин планирует произвести за три года.

Путин кичится огромным преимуществом в авиации. К сожалению есть такая проблема. И сложилась она исторически. Поэтому нам и нужны боевые самолеты. Но почему-то некоронованный царь России забыл упомянуть, что российская авиация боится залетать на украинскую территорию, кроме отдельных прифронтовых участков. В основном российские самолеты атакуют ракетами со своей территории. А почему боится? Потому что уже потеряли более 300 самолетов и почти 300 вертолетов. Украинская система ПВО становится все мощнее. Так что есть чего бояться русским воинам.

Путин пугает своими "страшилками" не украинцев, а западных политиков. Пугает продолжением и эскалацией войны против Украины. Но даже приведенные цифры свидетельствуют об ограничении таких возможностей для Путина. И все пропагандистские "страшилки" являются порождением страха Путина перед поставкой нового западного оружия для Украины. Вот чего они боятся в Кремле. Поэтому Президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает нашим западным партнерам: нам нужно больше оружия и поскорее! Только это и обеспечит завершение войны против российского нашествия.

Источник

ядерное оружие Владимир Путин Владимир Фесенко
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