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Призывной возраст в Украине: в чем суть скандала

Александр Коваленко
6 декабря 2024, 19:10
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По сути, отправляемые в зоне БД бойцы в категории 18-25 будут одними из первых в категории суточных потерь 200-300 хотя бы только по этим причинам.
ВСУ, оккупант
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Призывной возраст…

Итак, тема о снижении призывного возраста приобрела очередного адепта - экс-командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, по мнению которого, 25 лет это слишком высокая планка и его нужно понижать до 18-19 лет.

Бена Ходжеса сложно обвинить в некомпетентности, отнюдь, но подобные заявления звучат как минимум странно, от, казалось бы, опытного военного. Хотя, с учётом того, что Бен Ходжес говорит не о призыве и последующем участии в войне граждан США, а украинцев, то его позицию можно понять – ему плевать на жизни молодых парней, физически и психологически неготовых к войне. И это как минимум, ведь помимо физических и психологических параметров, важным является подготовка, опыт и комплектация таких подразделений.

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Но, обо всём по порядку.

Как вы считаете, какие идеальные физические параметры среднестатистического штурмовика? 25-35 лет – самый пик физического развития и отсутствие хронических болезней и прочих патологий. Восемнадцатилетний парень никогда не сможет выполнить те задачи, которые по силу тридцатилетнему бойцу. Армия – это тот же спорт.

Кроме того, это возраст более уже сформировавшейся, более целостной психики, которая куда более стойко (хотя тоже не до бесконечности) сможет справляться с ужасами войны, нежели у восемнадцатилетнего пацана.

По сути, отправляемые в зоне БД бойцы в категории 18-25 будут одними из первых в категории суточных потерь 200-300 хотя бы только по этим причинам.

Далее – комплектация.

Допустим, стартует мобилизация 18-25, кстати, не самой многочисленной категории в Украине. Предположим, мобилизуют 100 тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками – 1 375, ББМ – 4 125, артиллерия – 1 500 и так далее. Вопрос к Бену Ходжесу, он учёл тот факт, что у нас нет столько техники для комплектации такого количества батальонов? И это при том, что у нас есть не до конца укомплектованные бригады, поставки техники в которые нашими партнёрами постоянно задерживается.

Подразделение, не имеющее полной комплектации, сразу же проседает по эффективности и качеству выполнения боевых задач в наступлении и обороны. А подразделение, укомплектованное физически и психологически неподготовленным л/с тем более – просто мясо на поле боя.

То есть, Бен Ходжес, опытный генерал, в день подписания Будапештского меморандума, благодаря которому Украина стала беззащитной и отказалась не только от ядерного оружия и распилила стратегическую авиацию, но и была пущена по пути подписания и ратификации Оттавской конвенции, лишившей нас лучшего средства защиты против людской массы – противопехотных мин, а согласно договору 1990 года о сокращении обычных вооружений в Европе, украинская армия лишилась масштабного парка ОБТ и ББМ, предлагает нам воевать людьми? Несколько лицемерно это звучит, особенно 5 декабря.

И немаловажный аспект, категория 18-25 это именно та категория, которая будет строить новую Украину. После победы. Это будущее нашей страны, отправка которого в мясорубку войны приведёт не к демографической катастрофе, а апокалипсису!

Я был, остаюсь и буду противником снижения планки мобилизации до 18-25 лет. Если говорить о потребностях ротации, о доукомплектации подразделений, есть другие методы, не менее эффективные, но не настолько бездумно примитивные как начать мобилизовать 18-25 лет. Да, у нас есть серьёзные проблемы, когда штурмовик это 25-35 лет, а очень часто это штурмовая рота состоящая из 40+, но повторюсь – решение возрастной проблемы и пополнения рядов СОУ это не топорные решения на уровне – всех под один каток.

И напомню, что высокие потери РОВ в том числе из-за критической недоукомплектации техникой. За ноябрь потери РОВ составили почти 46 тысяч. Это больше чем среднестатистический райцентр в Украине.

Просто к размышлению, ведь в большинстве случаев наши СМИ Бена Ходжеса процитируют, но не пояснят.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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