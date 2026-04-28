Признание территорий российскими в обмен на вступление в ЕС: что задумал Мерц

Как Германия пытается стать главным посредником между Трампом и Путиным.

https://opinions.glavred.info/priznanie-territoriy-rossiyskimi-v-obmen-na-vstuplenie-v-es-chto-zadumal-merc-10760072.html Ссылка скопирована

Заявление Мерца — это не спонтанные слова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

На фоне подготовки к возможным переговорам о завершении войны в Украине европейские лидеры начинают формулировать собственное видение будущего мирного процесса. Дискуссия вокруг территориальных уступок и условий прекращения огня выходит на новый уровень субъектности ключевых игроков ЕС. Политический эксперт и общественный деятель Виктор Андрусив анализирует резонансное заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, рассматривая его как стратегический "драфт" немецкого мирного плана. Автор объясняет, как Берлин пытается перехватить инициативу у Вашингтона и какую цену за это предлагают заплатить Киеву. Подробнее о новой реальности европейской дипломатии — в материале ниже.

Мерц заявил о необходимости признания территорий российскими. Для чего это было сказано?

Заявление Мерца — это не спонтанные слова. Это продуманная домашняя заготовка и попытка вернуть Германию в большую игру.

видео дня

1. Заявление Мерца — это черновик мирного плана Германии. Впервые за время войны Берлин выступил со своим планом. Правда, пока он завуалирован под "размышлениями на тему". Но это точно черновик плана, который предполагает попытку стать субъектом, а не наблюдателем.

2. Адресатами заявления являются не только Украина, но, прежде всего, Путин и Трамп. Мерц предлагает план, который предусматривает три вещи: прекращение огня, проведение референдума о признании оккупированных территорий российскими и в обмен на это возможное вступление Украины в ЕС.

3. Сейчас, похоже, главная цель Берлина — стать частью переговорного процесса путем определенного давления на Украину (Германия — главный донор Украины). Ну а главная цель Мерца — через этот план, помимо всего прочего, улучшить свои электоральные позиции.

4. Это не короткая игра, а игра на долгую перспективу. Мерц сознательно вынес за скобки вопрос снятия санкций с РФ и дальнейшие отношения Россия-Германия. Мерц прекрасно осознает: без Европы невозможно одностороннее снятие санкций американцами. И этот вопрос он оставил как свой козырь в рукаве.

5. Заявление Мерца не означает прекращение финансирования Украины. Оно означает, что Берлин пытается изменить правила игры. И нам нужно думать, что делать с этой новой реальностью.

Источник

О личности: Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред