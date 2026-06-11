Почему Европа не спешит принимать Украину в ЕС: Денисенко объяснил, стоит ли паниковать

Отбросив эмоции, следует четко осознать, что, как и в вопросе о НАТО, европейцы будут категорически против скорого вступления.

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Вступление Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, eu-ua.kmu.gov.ua/

Несмотря на официальный курс на евроинтеграцию, все чаще раздаются сигналы о том, что полноправное членство Украины в ЕС может состояться позже, чем ожидалось. Политический аналитик Вадим Денисенко анализирует новые подходы Брюсселя к расширению Евросоюза и объясняет, почему дискуссия о конкретных датах вступления может отвлекать от более важных задач. Автор рассматривает интересы европейских стран, политические риски и возможные сценарии дальнейшей интеграции Украины. Публикуем ключевые мысли автора.

Украина не вступит в ЕС в 2027 году. Стоит ли из этого делать трагедию? Визит европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос показал, что ЕС принял базовую модель Мерца о поэтапном вступлении Украины в ЕС. Кос довольно ультимативно дала понять: эта модель единственно возможная. видео дня

1. Украине предлагается согласиться с тем, что никакого вступления в ЕС в 2027 году не будет. Альтернатива — поэтапное вступление с участием (без права голоса) в основных структурах ЕС. Президент явно не доволен таким развитием событий и по стечению обстоятельств не присутствовал в Киеве во время визита Кос.

В то же время еврокомиссар очень четко обратила внимание оппозиции на то, что не нужно критиковать президента за то, что Украина в 2027 году не станет членом ЕС. Такова ситуация на сегодняшний день, и позиция ЕС вряд ли изменится в ближайшие годы.

2. Отбросив эмоции, стоит четко для себя осознать, что, как и в вопросе НАТО, европейцы будут категорически против быстрого вступления. Главных причин три: во-первых, это Россия. Быстрое вступление Украины в ЕС осложнит переговоры с РФ, к которым Европа активно готовится. И поэтому стоит на старте отступить от быстрого вступления Украины в ЕС, чтобы потом не отступать под давлением России (аналог Бухарестского саммита НАТО). Во-вторых, ряд стран ЕС реально боится украинской аграрной отрасли. И, в-третьих, как бы это ни звучало странно для нас, но Европа все же держится на определенных принципах и правилах. И они будут требовать принятия и имплементации ряда законов.

3. Хотя, что касается третьего пункта (правила и принципы), стоит все же обратить внимание на один важный момент: благодаря различным антикоррупционным структурам начался довольно серьезный и массовый процесс замены элит. И этот процесс является ключевым для Запада. И здесь имеется в виду не только смена политических, но и, что важно (возможно, важнее), экономических элит. Если еще проще: у украинского производителя всегда меньше шансов в спорах с украинским государством, чем у представителя иностранного капитала.

4. Все это не означает, что уровень коррупции снизится. Ведь коррупция является производной от управленческого кризиса, а не наоборот. Но это отдельная тема для разговора.

5. Украина, похоже, все же попытается потребовать четких сроков вступления в ЕС. ЕС сделает все возможное со своей стороны, чтобы эти сроки сделать максимально размытыми. Сейчас начинается большая политическая игра. Единственное, что можно сказать, так это то, что самой большой ошибкой будет занять жесткую позицию и заявить: мы требуем вступления в 2027 году. Нам нужно исходить не из электоральной логики, а из прагматики, где есть два ключевых вопроса: реальное открытие европейских рынков и обеспечение финансирования Украины. Если следовать этой логике, срок вступления в ЕС будет второстепенным.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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