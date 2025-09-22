Признание Палестины: Китай готовится возглавить новый фронт против США

С учетом модели ассиметричных действий, процесс поддержки Палестины может усилить и возглавить... Китай.

Парад признания независимости Палестины продолжается.

Сейчас Палестину признало ядро Британского Союза: Британия, Канада, Австралия.

В Совете безопасности ООН Палестину не признает лишь США.

Есть риск того, что Китай совместно с Турцией организуют экономическую блокаду Израиля, начав, например, с введения санкций и торговых ограничений.

В геополитической парадигме Китая и Монгольской империи 2.0., с учетом вектора евразийской экспансии, все развивается просто идеально.

Если Запад в лице США будет занят Крестовым походом на Ближний Восток, то он не сможет организовать второй Крестовый поход в Евразии против Глобального Евразийского острова или Монгольской империи 2.0.

Отдаляй конфликты от своих границ и втягивай в них своих соперников - вот ключевой принцип геополитики Пекина.

А у Нетаньяху остается лишь лестница эскалации, о чем я и писал все эти годы.

Хоть мои читатели из Израиля и спорили со мной касательно вероятности аннексии палестинских территорий (их части) на Западном берегу реки Иордан.

А вот теперь и проверим гипотезу.

Кроме аннексии у Нетаньяху уже нет иных решений.

Он, конечно, мечтает втянуть США в большую войну на Ближнем Востоке, что решило бы на время основной спектр его проблем.

Но как говорят на Востоке: "21 век, дурак нет".

