Признание "ЛНР/ДНР": победа или проигрыш Путина

Путин "похоронил" Минские договоренности / коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Мне очень жаль Эмманюэля Макрона. Ведь тот мутный поток сюрреализма, что мы вчера вечером выслушали от Путина, лился всего час, а бедному французскому президенту во время последней встречи с хозяином Кремля пришлось переместиться в параллельную реальность, которой ужаснулся бы даже Оруэлл, на целых пять часов…

Не знаю, о чем думали и что чувствовали россияне во время обращения к ним их правителя, но лично мне в какой-то момент стало откровенно скучно: все это в той или иной форме за последние годы мы уже слышали и читали множество раз — и в исполнении российского царя, и в перепевах его бояр. Запад же, похоже, только недавно понявший, что Путин тоскует по развалившемуся СССР, должен теперь свыкаться с мыслью, что кремлевский старец на самом деле еще больше тоскует по распавшейся Российской империи. И что, требуя от Запада возврата к "статус-кво" 1997 года, он в действительности мечтает о возвращении царства к границам 1914-го.

Читайте такжеПутин признал "ЛДНР": Украина призвала мир к резкому удару по РоссииПосле вчерашнего часового путинского "экскурса в историю" я еще больше не могу понять непреодолимое, многократно озвученное (последний раз — в Мюнхене) желание Владимира Зеленского лично встретиться с хозяином Кремля. Российский царь в своей "лекции" хоть и предъявил немало претензий Западу вообще и Соединенным Штатам в особенности, но говорил о них спокойно, как о равных противниках.

Об Украине же Путин отзывался с откровенной ненавистью и презрением — обвиняя ее в черной неблагодарности к "открытой и честной" России, упрекая в многолетнем "иждивенчестве" и брезгливо называя "колонией с марионеточным режимом". Но цель этой статьи — не анализ путинского бреда (ведь утверждениями о "геноциде", якобы устроенном Украиной в ОРДЛО, хозяин Кремля насмешил даже весьма сдержанного канцлера Шольца). Нас всех интересует, чего достиг Путин, признав "ЛНР/ДНР" независимыми государствами, является это его победой или поражением, и что же будет дальше, чего ожидать Украине?

Путин жаждал мирового внимания, и он получил его в избытке. Правда, он хотел вернуться в элитарный клуб сильных мира сего победителем, но, похоже, рискует оказаться изгоем. Он мнил себя государственным деятелем, способным вписать Россию рядом со США и Китаем в мировой табели о рангах, но заслужил образ врага во всем цивилизованном мире. Он говорит своей нации о возрождении и развитии России, а в действительности ставит ее под удар западных санкций, толкая на мировой экономический и технологический маргинес.

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Путин, имея весьма искаженное представление о современном мире и пребывая в параллельной к нему реальности, похоже, просчитался. Он недооценил стойкость и неподатливость Украины российскому давлению, принуждению к "Минску" в его кремлевской интерпретации и стремлению впихнуть нам обратно Донбасс на его условиях. Он абсолютно недооценил и готовность Запада помогать государству, существование которого сам Путин считает "недоразумением". Российский самодержец невероятно взвинтил ставки в игре со Штатами вокруг Украины и в конечном счете загнал себя в ситуацию, из которой было уже невозможно выйти, сохранив лицо и перед Западом, и перед своими подданными. Запад обмануть сложнее, подданным же можно безнаказанно скормить любую пропаганду, позаимствовав у Оруэлла основные тезисы: "война — это мир", а "ложь — это правда".

Читайте такжеПризнание Путиным "ЛДНР": ситуация разительно отличается от 2014-гоПохоже, в окружении Путина победили все-таки ястребы, сжигающие последние мосты с Западом: уж больно растерянным на шоу открытого заседания Совбеза РФ выглядел, например, директор СВР Сергей Нарышкин — отнюдь не ангел, но рядом с Патрушевым и Шойгу почти что "голубь мира". Царь не захотел брать всю ответственность на себя и размазал ее на всех, заставив каждого из бояр на камеры заявить о поддержке своих царственных решений. Кто-то сделал это сбивчиво и неохотно, кто-то — в верноподданическом экстазе. Но отвечать придется всем. Этот прямой эфир смотрели во всех столицах. И списки санкций там приготовлены уже давно.

Теперь посмотрим, какие из них наши партнеры сочтут необходимыми/решатся применить. Будут ли эти санкции "адскими" или создадут Москве лишь определенные неудобства? Будут ли макроны и шольцы снова пытаться умиротворить агрессора или наконец-то поймут, что он воспринимает исключительно язык силы? Сочтут ли в западных столицах признание Россией "ЛНР/ДНР" достаточным нарушением для разрушительных санкций? Указ Путина, предусматривающий немедленное введение российских войск на территорию "республик", будет считаться "большой" агрессией или так, по мелочи?

"От реакции мира зависят дальнейшие действия РФ. Россия должна убедиться, что, когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", — написал минувшей ночью Дмитрий Кулеба в Твиттере. Вряд ли эти санкции заставят Путина отменить свои решения о признании "республик", но если санкции будут болезненными для него и его окружения, они способны предотвратить катастрофу и расширение масштабов вторжения.

Что изменилось для Украины после решения Путина? Да, в общем-то, не так уж и много. Наша страна не контролирует территорию ОРДЛО вот уже почти восемь лет. Только теперь, после поручения Путина Вооруженным силам РФ "поддерживать мир" в "ЛНР/ДНР", российские войска будут присутствовать там открыто. Но кто в мире еще сомневался, что "ихтамнет"? Путин и дальше будет запугивать нас и шантажировать возможностью "большой" войны. Но хочется верить тем экспертам и действующим военачальникам, кто считает, что масштабного вторжения все же не будет. Однако все прогнозируют, что на Донбассе в ближайшее время будет в самом деле жарко.

В указах Путина не сказано, в каких границах признаются "ЛНР" и "ДНР", а из Москвы за последние сутки уже не раз доносились призывы разношерстных табаки признать "республики" в границах Луганской и Донецкой областей Украины. Следовательно весьма высока опасность, что Россия попробует расширить захват территории, не довольствуясь сегодняшней оккупированной одной третьей частью Донецкой и Луганской областей.

Не могу согласиться с теми, кто уверен, что признанием "ЛНР/ДНР" Москва похоронила минские договоренности. Скорее всего Кремль продолжит давить на Украину и ее западных партнеров, дабы заставить Киев выполнить требования "Минска" в российской интерпретации. Ведь именно "Минск" в Кремле всегда считали своим главным оружием против Украины, способным разрушить ее всю изнутри, а не обеспечить захват лишь какой-то части. Все последние годы Россия заявляла, что не только не является стороной конфликта, но и не имеет ни единого обязательства по минским договоренностям. Москва настойчиво убеждала весь мир, что "Минск" должны выполнять исключительно Украина и "ЛНР/ДНР", упорно пыталась усадить Киев за один стол переговоров с "представителями" ОРДЛО. Так почему она должна отказаться от своего давнего коварного плана сейчас? Уже после подписания Путиным всех документов о признании "ЛНР/ДНР" из Москвы по-прежнему доносились комментарии о том, что это не является нарушением "Минска", поскольку РФ выступает "гарантом", а не стороной этих соглашений.

Удивляет другое. "Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии", — заявил президент Зеленский в обращении к украинскому народу в ночь на вторник. Почему "может"? Почему так неуверенно? У Зеленского есть какие-то другие версии, что это может еще означать? И это при том, что наши зарубежные партнеры практически в унисон заявляют, что Россия, признав "ЛНР/ДНР", грубо нарушила минские договоренности. Например, британский министр иностранных дел Элизабет Трасс прямо говорит, что это сигнализирует о конце минского процесса. Еще в минувшую среду, после соответствующего решения Госдумы, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил предельно ясно: "Одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках минских договоренностей". Более того, неделю назад и украинский МИД был четок в своих определениях: "Позиция Украины остается неизменной: признание Россией так называемых "ЛНР/ДНР" будет означать сознательный выход из минских договоренностей". Так почему Зеленский, обещавший не тратить на "Минск" больше года и упустивший уже несколько шансов избавиться от якобы ненавистного ему наследства "папередника" Порошенко, снова оставляет Кремлю лазейку для реанимации "Минска", когда все вокруг заявляют о его кончине? Зеленский не понимает, что смерть "Минска" — это единственный "плюс" для Украины от путинского решения о признании "ЛНР/ДНР"? Или кто-то нашептывает ему что-то другое?

Сегодня нужно говорить уже не о встречах в "нормандском" формате или неуклюже намекать нашим основным западным партнерам на возможность сложения с себя Киевом обязательств по Будапештскому меморандуму. Сегодня необходимо сделать четкое заявление о том, что признание Путиным "ЛНР/ДНР" является односторонним выходом России из минских договоренностей, следовательно Украина считает этот "трек" окончательно закрытым. Точка.

Сегодня, после восьми лет войны и уже официального "откусывания" Россией еще части территории Украины необходимо наконец разорвать дипломатические отношения с РФ. А также не только требовать от Запада жестких антироссийских санкций, но и немедленно ввести их самим против всех лиц, причастных к очередному вопиющему попранию международного права — признанию "ЛНР/ДНР".

У Киева было достаточно времени после внесения российскими коммунистами в Госдуму предложения о признании "ЛНР/ДНР" — почти месяц. И за этот срок уже должен был быть подготовлен не только список санкций против России за очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Решение СНБОУ должно было готовиться не минувшей ночью, а заранее. А соответствующий указ президента, помимо санкций, включать и объявление первой волны мобилизации участников боевых действий (УБД), и введение военного положения как минимум в Луганской и Донецкой областях.

Верховная Рада должна на законодательном уровне изменить статус ОРДЛО и, как в случае с Крымом, согласно Женевской конвенции 1949 г., возложить всю ответственность за обеспечение населения этих территорий на государство-оккупант.

Сегодня очень многое в дальнейшем развитии событий зависит именно от нас — от того, насколько быстро и как именно отреагирует на очередной виток российской агрессии Украина.

Судя по разноголосице в российской боярской среде по поводу того, в каких же границах будут признаны "ЛНР" и "ДНР", пока до конца не ясно, что нас ожидает — война или осада. Но в любом случае, жить во вражеском окружении нам придется еще долго. Поэтому нужно наконец отвлечься от строительства дорог и всерьез заняться укреплением границ — и с Россией, и с Беларусью, и с Приднестровьем. Сегодня нужно не только зарабатывать на "Большом строительстве", но и потратиться на сильную армию. Чтобы было потом, где строить. Не только дороги, но и государство — большое и сильное.

zn.ua