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Пристегиваем ремни безопасности: чего ждать от второго срока Трампа

Валерий Клочок
6 ноября 2024, 14:35
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Трамп очень креативен в вопросах политики, но самой большой его проблемой является то, что он не хочет иметь союзников.
Пристегиваем ремни безопасности: чего ждать от второго срока Трампа
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США / facebook.com/DonaldTrump

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, поэтому теперь пристегиваем ремни безопасности и крепко держимся за поручни. Строить прогнозы относительно Трампа - дело очень неблагодарное. Но учитывая то, что под его контролем может оказаться еще и Палата представителей - это прямой путь к узурпации власти в Штатах.

Поскольку был подготовлен так называемый тайный, но публичный "проект 25", то есть будущая концепция управления государством, которую разрабатывали сторонники Трампа, откровенные трамписты, которым предусматривается укрепление вертикали президентской власти. Я не исключаю даже внесения изменений в Конституцию США, что усилит влияние президента даже на федеральные округа. Такая угроза существует, и даже создана специальная мониторинговая комиссия, которая будет отслеживать эффективность работы правительства.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Выборы в США - что известно о кандидатах / Инфографика Главред

Трамп, конечно, очень креативный в вопросах политики, но самой большой его проблемой является то, что он не хочет иметь союзников. У него есть сильные конкуренты, ведь именно такими он считает Си Цзиньпина и Путина - сильными лидерами, с которыми он может конкурировать и соревноваться. Трамп считает себя мастером по заключению сделок, и этот лозунг у него действует везде - и в политике, и в бизнесе. Но дело в том, что он за свою каденцию межгосударственных соглашений больше разорвал, чем заключил. Это и Парижское соглашение, и соглашение о нераспространении ядерного оружия с Ираном, и очень много других контраверсионных решений, которые в конечном итоге эффекта не дали.

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Но поскольку мы столкнулись с серьезными вызовами и понимаем, что дальше так быть не может, в любом случае Трамп - это новое "окно". Возможностей или их отсутствия. В любом случае это перемена, поэтому для Украины это не означает большой катастрофы (ведь и с демократами ничего хорошего, как показала практика, не получилось).

С Трампом все будет либо лучше, либо "как-то". Я не верю в худший сценарий, потому что худшее, что Трамп может сделать в Украине - это заставить заморозить войну и избавиться от территорий (возможно, не юридически), на определенный срок, чего Путин не очень хочет.

Впрочем, Джозеф Байден, оставаясь в должности, может подложить свинью Трампу и заявить, например, о поддержке решения о вступлении Украины в НАТО. Но это решение еще должно быть поддержано Конгрессом США, поэтому Трамп может сказать, что не против, но за это решение, в конце концов, не проголосуют.

И хотя я не считаю Трампа политиком, но он приобрел определенный политический опыт за четыре года предыдущей каденции, поэтому знает, как все делается. Да и демократы довольно последовательны в вопросе соблюдения традиций передачи власти.

То есть президентство Трампа создает серьезные вызовы и для США, и для всего мира, потому что его внешняя политика непонятна. И, конечно, если принимать во внимание то, как Трампу пытались сопротивляться чиновники США во времена его президентства, когда он хотел заключать какие-то странные соглашения с Северной Кореей и т.д., то бывалые республиканцы в его команде не давали ему этого делать. Сейчас же Трамп может развязать себе руки, и что будет дальше - неизвестно. Например, Трамп обещал открыть все нефтяные скважины и залить мир нефтью. Но ведь тогда мировая цена на нефть резко упадет, а единственным выходом из ситуации будет тотальная война.

Байден регулировал цены, чтобы не допустить беспорядков, ведь если цена снизится до критического уровня, то будет обогащаться Китай. России тогда будет очень сложно, она действительно может рухнуть, но Китай может прийти ей на помощь.

Однако Трамп рискует еще больше сблизить Европу и Китай из-за введения пошлин на товары стран, которые отказываются от доллара. Ведь если он закроет довольно немалый американский рынок, то эти товары будут направлять на другие рынки сбыта. Следовательно, это будет означать осложнение сотрудничества с Европой, из-за чего Трамп может делать шаг вперед и два назад, когда ему будет это выгодно. В противном случае он просто отступит - так же, как это было в свое время с Северной Кореей.

У стран Европы, соответственно, есть понимание того, что им нужно будет что-то делать с собственной внешней политикой.

Не меньшее давление Трамп будет оказывать и на Украину. И здесь Трамп не является исключением, ведь это делали и демократы, но другими инструментами. Поэтому если Байден давил на Украину поставками оружия, то Трамп будет говорить прямо о том, чтобы Украина и РФ садились за стол переговоров. Тем более, что Трамп никогда не был сторонником территориальной целостности Украины и не декламировал этого. Потому что ему главное, чтобы "не было войны". А заявления Трампа о прекращении войны за 24 часа - это, скорее, форма речи. Потому что Трамп любит шоу, но на самом деле процесс непростой. И когда Трамп получит первый отрицательный ответ на свою инициативу, он, возможно, долгое время будет молчать.

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога", специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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